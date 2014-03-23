صور.. "ديلي ميل" ترصد ضحك بيكهام بسبب هدف روني الرائع

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن هدف "واين روني" في مرمى وست هام يذكرنا بأمجاد ديفيد بيكهام، حيث أحرز الفتى الذهبي لمانشستر يونايتد هدفاً هو الأروع هذا الموسم من مسافة 57 ياردة.

وأوردت الصحيفة صوراً تفصيلية للهدف الذي أحرزه روني في مرمى ويست هام خلال المباراة التي انتهت بهدفين دون رد، مؤكدةً أن هذا الهدف يمكن أن يتباهى به الشياطين الحمر لأنه يزين مشوارهم بالدوري الإنجليزي في ذلك الموسم الذي يبدو فيه الفريق متعثراً.

وأضافت أن المدير الفني لمانشستر يونايتد لم يستطع تمالك نفسه من الفرحة بذلك الهدف الرهيب حيث قفز من على مقاعد البدلاء كالغزالة، فيما قوبلت روعة الهدف بابتسامة وضحكات عالية من قبل لاعب الوسط السابق "ديفيد بيكهام"، الذي التقطته الكاميرات في مقعده بالمدرجات وهو يجلس بجوار ابنه وانفجرا ضاحكين بعد إحراز روني للهدف.