فنغير يعتبر الهزيمة أمام تشيلسي باليوم الأسوأ في حياته

المدرب الفرنسي يعترف بمسؤوليته عن الهزيمة الثقيلة أمام تشيلسي مورينيو و يؤكد أنه عاش أحد الأيام السوداء في حياته .

تلقى أرسنال هزيمة ثقيلة أمام تشيلسي في قمة الجولة 31 من الدوري الانجليزي الممتاز ليعقد من مهمة الفريق اللندني و مدربة الفرنسي أرسين فنغير في التنافس على اللقب حيث يبتعد ب7 نقط عن القمة .

و اعتبر المدرب الفرنسي الهزيمة قاسية و كونه عاش أحد أسوء الأيام في حياته و قال :" الهزيمة خطئي و أتحمل المسؤولية فيما وقع ، لا يوجد ما أقوله عن الأخطاء التي ارتكبها الفريق ، كل ما علينا عمله هو محاولة اللعب بطريقة أفضل أمام سوانسي سيتي الثلاثاء و استعادة الثقة ."

و أضاف مدرب أرسنال :" بعد 20 دقيقة كان كل شيء قد انتهى ، بقي الكثير من الوقت لكننا لا نعد الفريق طيلة الأسبوع لنعيش مثل هذه الوضعية ، إنها خيبة أمل كبيرة و عشت واحد من بين أسوء الأيام في حياتي ."

و بعد 20 دقيقة كان الفريق اللندني متخلفا بثلاثة أهداف و ناقص عدديا و في يوم احتفال أرسين فنغير بمقابلته الألف كمدرب لأرسنال .

و تلقى الفريق هذا الموسم هزائم قاسية حيث خسر 3-6 أمام مانشستر سيتي و 1-5 أمام ليفربول و الأخيرة 0-6 أمام تشيلسي .