فنغير يعتبر الهزيمة أمام تشيلسي باليوم الأسوأ في حياته

فنغير يعتبر الهزيمة أمام تشيلسي بال...

أرسنال يهزم أمام تشيلسي في قمة الجولة 31 من الدوري الانجليزي الممتاز ليعقد من مهمة الفريق اللندني و مدربة الفرنسي أرسين فنغير في التنافس على اللقب حيث يبتعد ب7 نقط عن القمة .

المصدر: إرم - (خاص) من نور الدين ميفراني

المدرب الفرنسي يعترف بمسؤوليته عن الهزيمة الثقيلة أمام تشيلسي مورينيو و يؤكد أنه عاش أحد الأيام السوداء في حياته .

تلقى أرسنال هزيمة ثقيلة أمام تشيلسي في قمة الجولة 31 من الدوري الانجليزي الممتاز ليعقد من مهمة الفريق اللندني و مدربة الفرنسي أرسين فنغير في التنافس على اللقب حيث يبتعد ب7 نقط عن القمة .

و اعتبر المدرب الفرنسي الهزيمة قاسية و كونه عاش أحد أسوء الأيام في حياته و قال :" الهزيمة خطئي و أتحمل المسؤولية فيما وقع ، لا يوجد ما أقوله عن الأخطاء التي ارتكبها الفريق ، كل ما علينا عمله هو محاولة اللعب بطريقة أفضل أمام سوانسي سيتي الثلاثاء و استعادة الثقة ."

و أضاف مدرب أرسنال :" بعد 20 دقيقة كان كل شيء قد انتهى ، بقي الكثير من الوقت لكننا لا نعد الفريق طيلة الأسبوع لنعيش مثل هذه الوضعية ، إنها خيبة أمل كبيرة و عشت واحد من بين أسوء الأيام في حياتي ."

و بعد 20 دقيقة كان الفريق اللندني متخلفا بثلاثة أهداف و ناقص عدديا و في يوم احتفال أرسين فنغير بمقابلته الألف كمدرب لأرسنال .

و تلقى الفريق هذا الموسم هزائم قاسية حيث خسر 3-6 أمام مانشستر سيتي و 1-5 أمام ليفربول و الأخيرة 0-6 أمام تشيلسي .

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