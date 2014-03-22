روني يدشن حسابه على "إنستغرام" بصورة أسرية عارية

نشر النجم الإنكليزي واين روني بعد فترة قليلة من إنضمامه إلى عالم "إنستغرام" العديد من الصور وكان أحدثها، صورة تجمعه على فراش النوم مع طفليه كاي و كلاي .

وعنون روني الصورة بعبارة "مع طفليي الحبيبين"، وظهر روني عارياً وعلى كتفه الأيمن وشم كبير عبارة عن صليب ضخم.

و نشر روني أربع صور فقط منذ انضمامه إلى إنستغرام، وطلب من متابعيه التعليق على الصور.

وقاد روني فريقه مانشستر يونايتد للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على أوليمبياكوس اليوناني بثلاثية نظيفة، قبل أن تضعه القرعة في مواجهة بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

وسيصطدم الشياطين الحمر، الثلاثاء المقبل مع جارهم اللدود مانشستر سيتي في ديربي، لكن روني يرى أن المنافسة على اللقب سيحسمها تشيلسي وليس سيتي المؤجل له ثلاث مباريات.