فضيحة جيني وروني الجنسية تتحول لفيلم سينمائي

لندن - أكدت تقارير صحفية إنكليزية أن جيني طومسون فتاة الليل التي ورطت واين روني نجم مانشيستر يونايتد الإنكليزي تنوي تجسيد علاقتهما في فيلم سينمائي.
ووفقاً لذات التقارير تلقت جيني التي أقامت علاقة مقابل المال مع روني عرضاً لتجسيد علاقتهما في فيلم سيحقق نجاحاً كبيراً نظراً لشهرة الغولدن بوي.
ورجحت الصحف الإنكليزية إمكانية قيام روني بعرض مبلغ مالي ضخم على الفتاة المثيرة للجدل من أجل إثنائها عن الأمر.
يذكر أن جيني طومسون قد دخلت في علاقات عديدة مع نجوم كرة القدم أمثال روني وبالوتيلي وآخرين، غير أن علاقتها بنجم مانشيستر يونايتد أثناء حمل زوجتته كولين كانت الأكثر تداولاً على وسائل الإعلام.