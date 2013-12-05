خسارة جديدة لمانشستر يونايتد وسوبر هاتريك لسواريز

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مانشستر يونايتد يبتعد عن فرق الصدارة بعد خسارته أمام إيفرتون وفوز كل من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام.