فيديو.. روني يكشف سر عشقه لأول أهدافه مع يونايتد

<img class="y-img mg-fluid w-100" src="/wp-content/uploads/2013/11/_15806.jpg" /> <meta itemprop="url" content="/wp-content/uploads/2013/11/_15806.jpg" /> <meta itemprop="width" content="694" /> <meta itemprop="height" content="315" />

قال روني: "في البداية لا فرق في أي مباراة أخوضها، فقبل كل مباراة أكون متوتراً، ولكن أغلب اللاعبين يكونون متلهفين بشدة للمشاركة في المباراة ودائماً يتمنون انطلاق المباراة في أقرب وقت".

وأضاف: "في تلك الأثناء أقوم بعمل تحليل داخل ذهني يتعلق بالطريقة التي سوف ألعب بها، وكذلك الانطلاقات التي سوف أقوم بها، إضافة إلى الكيفية التي سوف أتعامل بها مع الأفكار والتعليمات، ولكن بمجرد أن تبدأ المباراة فإنك لا تفعل شيء سوى لعب المباراة بالطريقة التي تراها مناسبة".

وعن ذكرياته أمام الآرسنال قال روني: "أول مباراة لي مع يونايتد كانت أمام الآرسنال وفزنا فيها 2-0 وأنهينا مسيرتهم التي امتدت إلى 49 مباراة دون هزيمة "أكتوبر 2004"، وقد صادفت المباراة عيد ميلادي التاسع عشر، أحرزت هدفاً وأحرز رود فان نيستلروي الهدف الآخر من ركلة جزاء وقد احتفل بهدفه بطريقة غلب عليها الجنون".

وأضاف عن الفرحة الجنونية لنيستلروي: "أهدر اللاعب ركلة جزاء من قبل لذلك أخرج كل مشاعرة دفعة واحدة، حيث إن هذا الفوز في هذه المباراة على الآرسنال إنجاز كبير، وقد كانت بعض المباريات والنتائج الرائعة منذ ذلك الحين ولكن تبقى هذه المباراة هي الأبرز".

وعن أهم لقب يسعى دائماً للفوز به قال روني: "لقد قلت مراراً خلال مسيرتي أن اللقب الأهم في أي موسم هو بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أن هذه هي البطولة المحلية وتحدد من هو الفريق الأفضل على مدار الموسم، لقب الدوري هو أهم بطولة نحاول الفوز بها.

وبالنسبة لأفضل الأهداف التي سجلها قال روني: "إنه أمر رائع أن تحرز أهدافاً بطريقة جمالية تلفت الأنظار، ولكن هدفي في مرمى فولهام كان نموذجاً لنوعية الأهداف التي أفضل أن أحرزها، يكون الأمر أكثر امتاعاً في بعض الأحيان بالنسبة لك كقلب هجوم عندما تتمكن من إحراز هدف خاص بعد أن تكون قد قمت بانطلاقات مميزة".