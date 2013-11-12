"ميكي ماوس" يثير أزمة بين مورينيو ونجم ويست بروم

كان مورينيو قد اشتبك لفظياً مع الدولي السويدي لاعب ويست بروميتش ألبيون في ممر ملعب "ستامفورد بريدج" عقب المباراة التي جمعت الفريقين مؤخراً في وجود عدد كبير من اللاعبين والإداريين والحكام.

وبحسب صحيفة "تليغراف" وعدة صحف بريطانية منها كذلك "دايلي ميل" فإن مورينيو سخر من مستوى الدولي السويدي مشبهاً إياه بـميكي ماوس، وذلك في رده على قول جوناس "إخرس" بعد اتهام مدرب ريال مدريد السابق للاعب بأنه هدف ويست بروم مجاملة من الحكم.

وتدخل الموجودون في الممر داخل "ستامفورد بريدج" للحول بين المدرب والدولي السويدي حيث أن الأمر كاد أن يتطور إلى مشادة بالأيدي.

وكان تشيلسي قد واصل نتائجه المهتزة في الآونة الأخيرة، ولم ينجح في الحفاظ على تقدمه بهدف أحرزه المخضرم صامويل إيتو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليستقبل هدفين متتاليين في الشوط الثاني عن طريق شين لونج وستيفان سيسجنون في الدقيقتين 61 و68، قبل أن ينجح البلجيكي إدين هازارد في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء لينقذ فريقه من الخسارة الثالثة له هذا الموسم والثانية على التوالي.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 21 نقطة في المركز الرابع في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد ويست بروميتش إلى 14 نقطة في المركز التاسع.