لاعب يترك سيارته البورش من أجل اللحاق بمباراة

لندن- لاعب ليفربول المعار لفريق لديربي كونتي أندري وينسدون ترك سيارته البورش وسط بركة مائية في طريق وسط غابة من أجل اللحاق بلقاء فريقه مع شيفلد وينزداي في دوري الدرجة الأولى الانكليزي.

و كان المدافع الانكليزي الشاب ( 20 سنة ) في طريقه إلى الملعب للمشاركة في اللقاء، لكنه مرّ من طريق لم يعهد المرور منه فسقطت السيارة في بركة وحل فتركها هناك في مكان فارغ رغم قيمتها المرتفعة ماديا، من أجل اللحاق باللقاء .

وتمكن أحد الأشخاص على دراجة هوائية من إيجاد السيارة، وإبلاغ الأمن الذي أخرجها من البركة قبل أن يستعيدها اللاعب في الليل بعد نهاية المباراة.

و يعتبر أندري وينسدوم أحد المواهب الشابة في انكلترا، ويلعب لمنتخب الأمل الإنجليزي وهو لاعب فريق ليفربول الذي أعاره لديربي كونتي.