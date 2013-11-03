مدرب ليفربول يحمل الحكم مسؤولية الهزيمة أمام آرسنال

إتهم براندان رودجرز مدرب فريق ليفربول الإنكليزي حكم لقاء فريقه أمام آرسنال بتغاضيه عن عدة أخطاء قرب منطقة العمليات كانت كفيلة بتحويل دفة اللقاء نحو نتيجة التعادل على الأقل بدل الهزيمة .

وقال براندان لشبكة "سكاي سبور" بعد اللقاء: "مارتن أتيكنسون لم يعلن عن أخطاء قريبة من منطقة العمليات، على الأقل 3 منها كانت واضحة وكانت كفيلة بتحويل النتيجة للتعادل 2-2 على الأقل".

وخسر ليفربول أمام آرسنال في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بهدفين لصفر ليبتعد بخمس نقاط في الصدارة .

وإعترف روجرز بقوة فريق آرسنال الذي إستحق أن يتقدم في النتيجة وتسجيل الأهداف ، لكنه في نفس الوقت إعتبر أن الحكم حرم فريقه من التسجيل ومن معادلة النتيجة على الأقل .

وغالبا ما يحتج المدربون على الحكام لعدم إحتساب ضربات جزاء، لكن مدرب ليفربول إحتج على عدم إحتساب ضربات مباشرة على مشارف مربع العمليات لكونه يملك لاعبين يسجلون أهداف منها وأبرزهم الثنائي ستيفين جيرارد ولويس سواريز .