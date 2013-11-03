مويس: روني وفان بيرسي أفضل مهاجمين بالعالم

يعتقد المدير الفني لمانشستر يونايتد ديفيد مويس أن مهاجميه واين روني وروبن فان بيرسي الأفضل في البريميرليغ وكذلك العالم كله.

كثيرون أعلنوا أن ثنائي ليفربول لويس سواريز و دانيال ستوريدج هما أقوى هجوم في الدوري الإنكليزي الممتاز بعدما قادا الفريق للفوز على وست بروميتش البيون بأربعة أهداف مقابل هدف نهاية الأسبوع الماضي، لكن مويس لا يزال يشعر أن روني وفان بيرسي أفضل من ثنائي ليفربول بل والأفضل في العالم.

مويس قال قبل مواجهة فولهام في المرحلة العاشرة من المسابقة: "لو كان واين وربن في يومهما لا يمكن لأي ثنائي في العالم منافستهما وليس فقط في إنكلترا".

ويبدو أن كلماته كانت صحيحة، إذ سجل كل من روني وفان بيرسي في مرمى فولهام عقب تلك التصريحات، وقال مويس: إنهما "موهوبان بشكل لا يمكن تصديقه.. يمكنهما اللعب في أكثر من مركز".

وكان فان بيرسي حصل على إذن بالراحة وغاب عن مباراة الثلاثاء الماضي التي انتهت بالفوز برباعية نظيفة على حساب نوريتش سيتي في إطار كأس "كابيتال وان" وذلك بعد تعرضه إلى إصابتين طفيفتين، وشهدت مباراة نوريتش عودة ناجحة للثنائي فيديتش وفيرديناند لصفوف الفريق الأول بعد غيابهم بعيدا عن الملاعب لفترة من الوقت.