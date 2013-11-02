أوزيل يصور صديقته الحسناء ويغني بالتركية

وإستقر أوزيل مع صديقته نجمة البوب الشهيرة في العاصمة البريطانية رغم أنها نجمة شهيرة في بلدها ألمانيا حينما كانت ضمن فريق "مونروز" الغنائي لكنها انفصلت عن الفريق وبات تغني بمفردها حالياً.

وكان أوزيل نفسه قد إضطر للغناء بعد ضغط من زملائه في غرفة خلع الملابس عقب أحد إنتصارات المدفعجية في البريميرليغ، وعن ذلك قال الدولي الألماني: "أنا لا أريد أن أفعل ذلك مرة أخرى، صوتي سيء، لست ضمن المرشحين في برنامج X فاكتور، لقد كانت أغنية تركية وخاصة للغاية وقد غنيتها للزملاء ولن استمع في ذلك".

وأضاف ذو الأصول التركية الذي وقف على كرسي من أجل غناء هذه الأغنية: "بالطبع الزملاء لم يفهموا ما كنت أغني لكنه كان احتفالا رائعا وحسب".