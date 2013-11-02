أوزيل يصور صديقته الحسناء ويغني بالتركية

خطف الألماني مسعود أوزيل الأنظار منذ قدومه إلى نادي آرسنال الإنكليزي في أخر أيام فترة الانتقالات الصيفية وها هو يخطفها أكثر مع صديقته الألمانية الحسناء ماندي كابريستو.
وإصطحب نجم ريال مدريد السابق المنتقل إلى آرسنال مقابل 42.5 مليون استرليني صديقته الحسناء في أحد ضواحي لندن وأخذ يلتقط لها عدة صور في الشارع دون أن يدري أن أنظار الصحفيين تتابعهما.
وكان أوزيل نفسه قد إضطر للغناء بعد ضغط من زملائه في غرفة خلع الملابس عقب أحد إنتصارات المدفعجية في البريميرليغ، وعن ذلك قال الدولي الألماني: "أنا لا أريد أن أفعل ذلك مرة أخرى، صوتي سيء، لست ضمن المرشحين في برنامج X فاكتور، لقد كانت أغنية تركية وخاصة للغاية وقد غنيتها للزملاء ولن استمع في ذلك".
وأضاف ذو الأصول التركية الذي وقف على كرسي من أجل غناء هذه الأغنية: "بالطبع الزملاء لم يفهموا ما كنت أغني لكنه كان احتفالا رائعا وحسب".