مويس: لاعبو مانشستر يونايتد صحتهم "حديد"

أعلن مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي ديفيد مويس أن روبن فان بيرسي ونيمانيا فيديتش وريو فيرديناند جاهزون من الناحية البدنية وجميعهم صحتهم جيدة.

وكان المهاجم الهولندي فان بيرسي قد حصل على إذن بالراحة وغاب عن مباراة الثلاثاء التي انتهت بالفوز برباعية نظيفة على حساب نوريتش سيتي في إطار كأس (كابيتال وان) وذلك بعد إصابته بإصابتين طفيفتين، وقد شهدت مباراة نوريتش عودة ناجحة للثنائي الصربي فيديتش ووالإنكليزي فيرديناند لصفوف الفريق الأول بعد غيابهم بعيدًا عن الملاعب لفترة من الوقت.

ومع ذلك، فقد إستبعد المدير الفني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إمكانية مشاركة داني ويلبك موضحا أن المهاجم لن يصاحب الفريق خلال رحلته إلى "كرافين كوتاج" نتيجة لإستمرار معاناته من إصابة ركبته المزمنة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة.

وقال مويس في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن الثنائي فيديتش وفيرديناند قريبان جدًا من إستعادة كامل لياقتهم البدنية، وقد ظهر ذلك واضحًا خلال مباراة منتصف الأسبوع التي خاضها الفريق أمام أحد فرق الدوري الممتاز، حيث شارك الثنائي في المباراة بأكملها لذلك لا أرى أن هناك ما يمنعهما من الانضمام للفريق أو المشاركة".

وأضاف: "فان بيرسي أصبح بحالة طيبة، لقد تدرب جيدًا وظهر بصورة طيبة هذا الأسبوع لذلك فإنني آمل أن يكون قد في أفضل حال، ويلبك يعاني من ارتشاح بسيط في ركبته وقد تدرب معنا لبضعة أيام هذا الأسبوع لذلك فإننا نعتقد أنه أصبح قريبًا من استعادة لياقة المباريات".