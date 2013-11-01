مانشستر يونايتد يدير ظهره لليفاندوفيسكي

عرض مانشستر يونايتد قبل نحو العام والنصف الذي كان يدربه حينها السير أليكس فيرغسون، 18 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات هداف بوروسيا دورتموند الأول روبرت ليفاندوفسكي لكن ناديه رفض.

وكان فيرغيسون قد أجل التعاقد مع نجم وصيف البوندسليغا لكن السير قرر الاعتزال، وتولى المسؤولية خلفاً له ديفيد مويس الذي أدار ظهره للمهاجم فارع الطول.

وقال مصدر من داخل مانشستر يونايتد لصحيفة "دايلي ستار" الإنكليزية، إن قرار مويس يرجع لاطمئنانه التام في تجديد واين روني لعقده مع النادي.

ومن المتوقع أن تبدأ محادثات تجديد عقد روني في يناير/كانون الثاني، أي أن مويس لن يكون بحاجة لمهاجم جديد مع الكتيبة التي يملكها حاليا وعلى رأسها روني وروبن فان بيرسي.

وأضافت المصدر: "لقد كان ليفاندوفسكي هدفا للنادي لكن المدير الفني الجديد لا يراه منسجما مع باقي الفريق، ويرى أن هناك مراكز أخرى غير الهجوم بحاجة لتدعيم أكثر، لذا صرف النظر عن ليفاندوفيسكي للأبد".

لكن على كل حال كل من تشيلسي الإنكليزي، وبرشلونة الإسباني بحاجة ماسة للهداف البولندي، وربما يتم ذلك في يناير/كانون الثاني المقبل وذلك بعدما قرر ناديه بيعه مقابل سبعة ملايين استرليني، فقط لمنعه من الانضمام لبايرن ميونيخ في الصيف المقبل مجاناً.