موناكو مستعد لدفع 40 مليون يورو مقابل والكوت

قالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إنّ نادي موناكو الفرنسي سيُقدّم عرضا بمبلغ 40 مليون يورو لفريق أرسنال لضم نجمه الإنجليزي تيو والكوت في الشتاء القادم .
وأكدت الجريدة أن الفريق اللندني لا يبدو مستعدا للتخلي عن نجمه البالغ من العمر 24 سنة في منتصف الموسم لكونه يقاتل على عدة جبهات، ويرغب النّادي في العودة إلى سكة الألقاب من جديد بعد تصدّره الدوري والبداية الجيدة في دوري الأبطال .
ويصرّ فريق موناكو على انتداب الدّوليّ الإنجليزيّ، وسينتظر حتى الصيف القادم لجلب اللاعب الذي كان قريبا من مغادرة أرسنال لولا تدخل المدرب الفرنسي أرسين فنغير، الأب الروحي لوالكوت، وسبب تألقه منذ سن مبكرة وأقنعه بتجديد عقده.
ويبحث أرسنال عن تجديد دماء هجومه ويفكر في تقديم عرض جديد لجلب الفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد أو الأرجنتيني أنجل دي ماريا، وهو ما قد يفتح الباب أمام تيو والكوت الذي يعاني من الإصابات للخروج من الفريق اللندني.