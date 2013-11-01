موناكو مستعد لدفع 40 مليون يورو مقابل والكوت

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أرسنال لا يبدو مُستعدّا للتخلّي عن نجمه والكوت لكونه يُقاتل في عدّة جبهات، كما ويرغب النّادي في للعودة للحصول على عدّة ألقاب