بليغريني يفكر في حارس المرمى قبل مواجهة نوريتش

لندن- لم يحدد بعد مانويل بليغريني مدرب مانشستر سيتي هل سيشرك جو هارت الحارس الذي يتعرض لضغوط أو بديله كوستل بانتيليمون، أمام نوريتش سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وازداد الضغط على هارت حارس مرمى منتخب إنكلترا، عقب سلسلة من الأخطاء المكلفة وآخرها ارتباكه مع المدافع ماتيا ناستاسيتش الذي سمح لفرناندو توريس بتسجيل هدف الفوز لتشيلسي في الخسارة 2-1 باستاد ستامفورد بريدج الأحد.

وكالمعتاد لم يشارك هارت في فوز سيتي بعد وقت إضافي في كأس رابطة الأندية الانكليزية على نيوكاسل يونايتد الأربعاء، وقال التشيلي بليغريني: "إنه لم يتخذ القرار بعد بشأن الحارس الذي سيلعب أمام نوريتش المتعثر."

وقال بليغريني لموقع النادي على الإنترنت: "أعتقد أننا سنتكلم غداً."

وأضاف: "حارس واحد فقط يستطيع اللعب لكن الآخر سيحصل على مساندة كاملة، سنفكر في الأمر."

وقدم الروماني بانتيليمون الذي لم يشارك بعد في الدوري الانكليزي الممتاز، أداءاً واثقاً ضد نيوكاسل وانقذ عدة فرص من شولا أميوبي في الشوط الأول وبابيس سيسي في الوقت الإضافي، وأشاد به بليغريني لحفاظه على شباكه نظيفة للمرة الثانية هذا الموسم، وقال بليغريني: "حصل بانتيليمون دائماً على ثقتي وثقة الفريق."

وأضاف: "إنه لاعب جيد ولهذا هو هنا، ربما لم يلعب كثيراً لأن جو هارت كان يلعب العام الماضي وهذا العام لكني أثق به. "

وتابع: "إنه حارس جيد جداً ويلعب في المعتاد في كأس رابطة الأندية وكأس الاتحاد الانكليزي، كانت هذه مباراة هامة جدا له."

وواجه هارت انتقادات متزايدة بسبب عدد من الأخطاء هذا العام مع ناديه، وعلى المستوى الدولي حصل الحارس البالغ عمره 26 عاماً على مساندة علنية من مدرب إنكلترا روي هودجسون وبليغريني الشهر الماضي، رغم أن دعم الأخير كان أقل بعد الخسارة أمام تشيلسي وهي الهزيمة الثالثة لسيتي في الدوري هذا الموسم.