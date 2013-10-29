خافيير هيرنانديز: دي خيا الأفضل في العالم

كان الحارس الأساسي لمناشيستر يونايتد، دي خيا، قد تصدى للعديد من الكرات الخطيرة في مباراة ستوك سيتي وواصل تألقه من مباراة لأخرى، لدرجة أنه حصل على العديد من الإشادات العالمية.

وقد حرص المهاجم تشيتشاريتو، الذي حسم الهدف الذي أحرزه الفوز ليونايتد والنقاط الثلاث، على الإشادة بالحارس مُعتقدا بأنه قد وصل للمستوى الذي يؤهله للمقارنة بنجم يونايتد في دوري الأبطال 2008 إيدوين فان در سار. وقال تشيتشا عن حارسهم: "لقد كان رائعًا، ومثلما تعودت أن أقول دائمًا، نحن فريق جماعي ولا مكان للبطل الأوحد، ولكن في بعض المباريات يكون هناك لاعبون يحدثون الفارق، وقد انطبق هذا الكلام على دي خيا خلال مباراة السبت، إنه حارس مذهل، وبالنسبة لي فإنه ربما يكون الحارس الأفضل على مستوى العالم. هناك من يتردد في التصريح بذلك، ولكن بالنسبة لي، أعتبره كذلك".

وأضاف النجم المكسيكي الشاب : "ديفيد وفان در سار من أفضل الحراس الذين تدربت معهم – إنهما حارسان رائعان بمعنى الكلمة. يملكان نفس المستوى، نفس الأسلوب كما أن دي خيا يتحسن يومًا بعد يوم".

وكان مدرّب الـمانشستر، ديفيد مويس، قد قال للاعبين إن دي خيا أحد الأسباب الرئيسية في الفوز الذي تحقق في مباراة نهاية الأسبوع، لا سيما بعد أن اندفع خارجاً من مرماه لكي يقطع الكرة من هجمة مرتدة خطيرة.