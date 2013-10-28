فان بيرسي وفرديناند أشرار من أجل الأطفال

في هذه الصورة يظهر النجم الهولندي جانبا شريرا من حياته خارج الملعب، وذلك بصحبة زميل له في فريق الشياطن الحمر لكنه لا يظهر منفردا .

لكن تغريدة على موقع "انستاغرام" للتواصل الاجتماعي كشفت عن صاحب الوجه الثاني، الذي لم يكن إلا ريو فيرديناند زميل فان بيرسي في هجوم مانشستر يونايتد.

وقال المدافع المخضرم ريو فرديناند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنه بصحبة روبن فان بيرسي في حفلة "الهالوين" لأزياء الأطفال من أجل إسعادهم.

وأوضح "أنا وروبن فان بيرسي في حفل تخويف الأطفال"، وذلك بعد ساعات على انتصار ثمين ليونايتد على ستوك سيتي.

الجدير بالذكر أن "الهالويين "احتفال يقام في ليلة 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ويعد هذا اليوم عطلة سنوية وبشكل خاص في الولايات المتحدة وكندا وإيرلندا وبريطانيا وأجزاء أخرى من العالم.

فعلى ملعب أولد ترافورد، نجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه ستوك سيتي ورد بثلاثة أهداف غالية.