الصنداي تايمز: مانشستر يونايتد يريد جاريث بيل

فتح فشل الويلزي غاريث بيل في ترك بصمة خلال الكلاسيكو الإسباني، التكهنات لدى الصحافة البريطانية حول مستقبله في إسبانيا بعد نهاية الموسم الحالي في حال لم يقدم ما يتوقعه منه ريال مدريد.

وقالت صحيفة "الصنداي تايمز" أن مانشستر يونايتد يراقب وضع اللاعب في ريال مدريد، ويتابعه بدقة وقد يكون الفريق الأسعد بمستواه السيئ في الكامب نو لرغبة مدربه دافيد مويز، وإدارته في التعاقد معه في الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة أن حامل لقب الدوري الإنجليزي، دخل فعلاً في صفقة غاريث بيل في الصيف الماضي، عبر مفاوضات غير مباشرة قادها المدرب دافيد مويز والمدير التنفيدي إدوارد في محاولة لشراء اللاعب من توتنهام وكانت سبباً في رفع صفقة الويلزي لرقم قياسي.

وأكدت الصحيفة أن فشل بيل في إسبانيا قد يدفع الريال لقبول عرض من مانشستر يونايتد الوحيد القادر لتعويض الخسارة المالية للرئيس فلورنتينو بيريز.