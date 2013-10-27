توريس يقود تشيلسي للفوز على مانشستر سيتي

استغل الاسباني فرناندو توريس خطأً دفاعياً ليحرز هدف فوز تشيلسي في الدقيقة الاخيرة على أرضه على مانشستر سيتي 2-1 في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل البديل فابيو بوريني هدفا بتسديدة رائعة في الدقائق الأخيرة ليبتعد بفريقه سندرلاند عن ذيل الترتيب بالفوز 2-1 على غريمه نيوكاسل يونايتد.

وكان توريس مهاجم منتخب اسبانيا قد هيأ الكرة ليحرز زميله اندريه شورله الهدف الأول لتشيلسي في الشوط الأول وتمكن من استغلال ارتباكاً بين ماتيا ناستاسيتش وحارس المرمى جو هارت ولحق بالكرة ليودعها المرمى الخالي من حارسه.

وبعدما خرج تشيلسي متقدماً بهدف دون رد في الشوط الأول أدرك الارجنتيني سيرجيو اجويرو التعادل بعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني بتسديدة متقنة.

وبهذا الفوز تقدم تشيلسي إلى المركز الثاني متساوياً مع ليفربول ولكل 20 نقطة ومتأخراً بنقطتين وراء آرسنال المتصدر.

وأحرز روبرتو سولدادو هدفاً في الدقيقة 80 ليفوز توتنهام هوتسبير 1-0 على أرضه على هال سيتي ويتقدم الى المركز الرابع.

وأذهل الايطالي بوريني المعار من ليفربول الحضور في استاد النور معقل سندرلاند حين أطلق تسديدة صاروخية من 25 متراً تجاوزت الحارس تيم كرول وسكنت شباكه قبل خمس دقائق من النهاية.

وهذا الفوز هو الأول لسندرلاند في الدوري هذا الموسم وحققه بقيادة مدربه الجديد جوستافو بويت الذي خاض ثاني مباراة له على رأس الفريق.

وتقدم سندرلاند للمركز التاسع عشر قبل الأخير ولديه أربع نقاط من تسع مباريات بينما تراجع كريستال بالاس للمؤخرة.

وتقدم سندرلاند بعد خمس دقائق من البداية حين ارتقى دارين فليتشر لاعب منتخب اسكتلندا أعلى من الظهير بول داميت قليل الخبرة ليضع الكرة برأسه في الشباك.

ورد نيوكاسل حين تلقى الفرنسي ماتي ديبوشي تمريرة عرضية من مواطنه حاتم بن عرفة على القائم البعيد ليسددها في المرمى مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 57 وهو الأول له منذ انتقاله للنادي من ليل الفرنسي في يناير كانون الثاني.