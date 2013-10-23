صاروخ إنجلترا الجديد ينافس عمالقة الطرب

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

أندروس تاونسند نجم توتنهام الصاعد قد يكون أبهر الجماهير بمهاراته الرائعة، لكنه يملك موهبة فريدة أخرى يمكن أن يبهر بها أيضاً.

فقد بدأ النجم الشاب البالغ من العمر 22 بداية رائعة مع توتنهام وكذلك المنتخب الإنكليزي الذي انضم له لأول مرة وسجل هدفاً في مباراة أوكرانيا قبل أن يتألق أمام بولندا في تصفيات كأس العالم 2014.

وفي هذا الفيديو يظهر تاونسند مهارته في الغناء بمشاركة زملائه في توتنهام، إذ غنى أغنية بين إي كينغ الكلاسيكية "قف معي" في غرفة خلع الملابس الخاصة بتوتنهام بمشاركة توم كارول وهاري كين.

تاونسند متألق بشدة في الفترة الأخيرة سواء مع توتنهام أو منتخب الأسود الثلاثة، إذ قاد فريقه للفوز على أستون فيلا الأحد الماضي ليرتقي توتنهام للمركز الخامس في البريميرليغ.

وكان مدرب منتخب إنكلترا روي هودجسون قد اختار أندروس تاونسند لتشكيلة المنتخب لأول مرة بعدما لفت الأنظار منذ الموسم الماضي حين دافع عن ألوان كوينز بارك رينجز على سبيل الإعارة من توتنهام.