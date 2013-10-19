مورينيو وايتوو يثيران الجدل في لقاء كارديف سيتي

لندن - طُرد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي اللندني خلال مباراة فريقه في الدوري الإنكلتري الممتاز لكرة القدم أمام كارديف سيتي، في حين أثار المهاجم صمويل ايتوو جدلاً مختلفاً خلال المباراة.

وطرد انطوني تيلور حكم المباراة مورينيو قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-1 بسبب احتجاج المدرب البرتغالي على ما اسماه تعمد لاعبي كارديف سيتي إهدار الوقت.

أما الجدال الثاني الذي أثاره ايتوو فجاء بعد انطلاقه لينتزع الكرة من حارس كارديف ديفيد مارشال بينما كان يستعد لتسديدها ويحرز منها ادين هازارد الهدف الاول لتشيلسي في الدقيقة 33.

واحتج لاعبو ومدرب كارديف بدعوى أن كرة كانت لا تزال بيد حارس المرمى ولا يحق لاي لاعب انتزاعها إلا أن حكم المباراة احتسب الحكم ولم يلتفت للشكوى.

وصعد تشيلسي إثر الفوز الكبير إلى المركز الثاني بين فرق الدوري الإنكليزي العشرين برصيد 17 نقطة متخلفاً بنقطتين عن جاره أرسنال الذي فاز 4-1 على نوريتش سيتي.

وحقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على مضيفه وست هام يونايتد 3-1، وسجل أغويرو هدفين لمانشستر سيتي، وأضاف ديفيد سيلفا الهدف الثالث، بعد أن قلص وست هام الفارق بهدف ريكاردو فازتي.