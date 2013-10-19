أوزيل يقود آرسنال للإنفراد بصدارة الدوري الإنكليزي

لندن - قدم مسعود أوزيل عرضاً ممتعاً ليقود فريقه آرسنال للفوز 4-1 على نوريتش سيتي، وينفرد بقمة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادل ليفربول 2-2 مع نيوكاسل يونايتد. ‭‭

‬‬واستفاد تشيلسي أيضاً من تعثر ليفربول وصعد إلى المركز الثاني، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 4-1 على كارديف سيتي، في مباراة شهدت طرد المدرب جوزيه مورينيو في منتصف الشوط الثاني.

وأصبح رصيد آرسنال 19 نقطة في صدارة الدروي متقدماً بنقطتين على تشيلسي وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وافتتح جاك ويلشير أهداف آرسنال في الدقيقة 18 بعد تبادل جميل للكرة بكعب القدم مع اوليفييه جيرو وأضاف مسعود أوزيل الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 58.

وأضاف آرون رامسي الهدف الثالث بعدما تلاعب بأكثر من مدافع في الدقيقة 83 قبل أن يختتم أوزيل المنضم لآرسنال في صفقة قياسية للنادي في بداية الموسم الرباعية بعد خمس دقائق بينما جاء هدف نوريتش الوحيد بتسديدة جوناثان هوسون في الدقيقة 70.

وفي ستامفورد بريدج وجد مورينيو نفسه متأخراً بعد عشر دقائق بهدف سجله جوردان موتش بعد خطأ دفاعي فادح لكن ادين هازارد أدرك التعادل بعد متابعة انفراد صمويل ايتوو بالمرمى في الدقيقة 33.

وأضاف ايتوو الهدف الثاني في الدقيقة 66 ثم سجل البديل اوسكار الهدف الثالث في الدقيقة 78 قبل أن يختتم هازارد الرباعية بعد أربع دقائق.

وفي لقاء مثير آخر تقدم يوهان كاباي بهدف لنيوكاسل في الدقيقة 23 لكن الفريق المضيف فقد جهود لاعبه الفرنسي الدولي مابو يانجا مبيوا الذي طرد في الدقيقة 40 بسبب عرقلته لويس سواريز قبل أن يحرز ليفربول هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها ستيفن جيرارد.

وأصبح جيرارد اللاعب الرابع والعشرين الذي ينجح في إحراز 100 هدف خلال حقبة الدوري الانكليزي الممتاز وثالث لاعب من ليفربول يحقق الإنجاز بعد مايكل اوين وروبي فاولر.

وأعاد بول دوميت نيوكاسل للتقدم عندما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 57 أثر ركلة حرة نفذها كاباي وهو الهدف الاول له مع نيوكاسل لكن دانييل ستوريدج تعادل للفريق الزائر في الدقيقة 72.

واستقبل مانشستر يونايتد هدفاً قرب النهاية ليكتفي بالتعادل على أرضه 1-1 مع ساوثامبتون بعدما كان تقدم بهدف لروبن فان بيرسي في الدقيقة 26.

ويأتي يونايتد المدافع عن اللقب الذي يعاني كثيراً مع مدربه الجديد ديفيد مويز في المركز الثامن برصيد 11 نقطة فقط ويتقدم بفارق الأهداف على نيوكاسل صاحب المركز العاشر.