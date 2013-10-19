توريس: تشيلسي يرغب في الفوز بكل الألقاب

الرباط- (خاص) من نورالدين ميفراني

قال الإسباني فرناندو توريس مهاجم تشلسي الإنكليزي إن فريقه سيلعب من أجل الفوز في كل البطولات التي يشارك فيها وسيقاتل من أجل تحقيق ذلك رغم كونه يبدو صعبا وغير قابل للتحقيق .

وأكد توريس: "الفوز بكل الألقاب يبدو غير قابل للتحقيق، لكننا نملك فريقا جيدا ويجب أن نكون إيجابيين والأهم أن نتقدم خطوة بخطوة فلا يمكننا القول أننا نركز على الدوري ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف مهاجم منتخب إسبانيا: "يجب الفوز في اللقاء القادم وخطف الثلاث نقط وتسجيل الأهداف والعمل بشكل قاس من أجل أن نكون دائما في القمة وقادرين على تحقيق الفوز".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري الإنكليزي بفارق نقطة عن ثنائي المقدمة أرسنال وليفربول، كما بدأ بشكل متعثر في دوري الأبطال وخسر في ملعبه أمام بازل لكنه عاد بالفوز من بوخاريست وسيواجه في دور 16 من كأس الرابطة الإنكليزية فريق أرسنال.

وختم توريس حديثه عن طموحات فريقه قائلا: "الفوز بالدوري الإنكليزي شيء رائع والفوز بدوري الأبطال سيكون أحسن وأكثر روعة، ولماذا لا الفوز بالكؤوس أيضا ؟".

وفاز تشلسي في السنتين الأخيرتين بدوري أبطال أوروبا 2012 والدوري الأوروبي 2013 وكأس إنكلترا 2012 لكنه لم يفز بلقب الدوري الإنكليزي منذ 3 مواسم وكأس رابطة الأندية المحترفة منذ 6 مواسم، و يحاول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إعادة بناء الفريق بالمزج بين لاعبين شباب يقودهم البرازيلي أوسكار ولاعبين خبرة يقودهم الإنكليزي لامبارد.