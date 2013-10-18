مويس يتجاهل فان بيرسي ويصف روني بـ"رجل المرحلة"

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

ظهر وين روني بحالة فنية رائعة مع فريقه مانشستر يونايتد هذا الموسم ما أدى إلى أن اعتبره مدربه ديفيد مويس رجل المرحلة وبات يفضله على روبن فان بيرسي.

وكان فان بيرسي هو هداف الدوري الإنكليزي في أخر موسمين، إذ فاز بلقب الهداف في أخر مواسمه مع أرسنال وكذلك في أول مواسمه مع الشياطين الحمر تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، لكنه لم يسجل بعد انتهاء سبع مراحل من المسابقة الحالية سوى هدفاً واحداً.

وقال المدير الفني ليونايتد ديفيد مويس عن روني إنه لم يندهش بعد أن أصبح اللاعب صاحب القميص رقم 10 هو رجل المرحلة في النادي والمنتخب.

وكان وين روني قد نجح في هز الشباك في مباراتي المنتخب الإنكليزي أمام كل من الجبل الأسود وبولندا، وهو ما مكن منتخب "الأسود الثلاثة" من ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل الصيف المقبل.

وقد كان هذا الأداء استكمالاً لسلسلة العروض القوية التي قدمها مع يونايتد منذ بداية الموسم وحتى الآن، حيث نجح خلال هذا الموسم من إحراز خمسة أهداف كما أنه تمكن من كسر حاجز 200 هدف مع النادي.

ويقول مويس عن هداف الفريق الحالي في مؤتمر صحفي أبرزه الموقع الرسمي للنادي: "بعد أن أصبح في السابعة والعشرين من العمر، فقد وصل روني إلى قمة مستواه البدني ولذلك فإن تطور مستواه الفني بهذه الصورة المذهلة لم يدهشني، أعتقد أنه يمر الآن بالمرحلة العمرية من مسيرته التي تمكنه من أن يصبح واحداً من أهم اللاعبين وبالتأكيد أنه لاعب لا غنى عنه بالنسبة لمانشستر يونايتيد وإنكلترا".

وأضاف مويس: "يقوم روني بتحمل المسؤولية، وكذلك يحرز الأهداف المطلوبة منه وقد دأب على القيام بذلك منذ أن كان لاعباً صغيراً. خلال المرحلة العمرية التي يمر بها الآن، أصبح روني يمتلك النضج وقد بدا هذا واضحاً في طريقة لعبه وفي الحالة الفنية التي يعيشها وكذلك من خلال أسلوب لعبه مع النادي والمنتخب".