مورينيو مندهش من قرار جون تيري الإعتزال دولياً

لندن - أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أن جون تيري قائد فريقه المنافس في دوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ربما تسرع في قراره باعتزال اللعب على المستوى الدولي في العام الماضي.

وكان تيري (32 عاماً)، وهو مدافع قرر اعتزال اللعب مع منتخب بلاده إنكلترا، بعد أن شارك معه 78 مرة إثر اتهامه بالإساءة عنصرياً إلى انطون فرديناند قبل عام.

ورغم أن القضاء برأ تيري من أي إساءة عنصرية، إلا أن الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم عاقبه بالإيقاف لأربع مباريات في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد ان قرر عدم اللعب للمنتخب بالفعل.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي الجمعة قبل مباراة فريقه أمام كارديف سيتي، التي ستقام السبت في لندن: "الأسباب التي دفعته إلى الإعتزال دولياً خارج نطاق سيطرتي."

وأضاف المدرب البرتغالي قوله: "لو كنت لاعباً لانتظرت حتى يقول المنتخب أنه لم يعد بحاجة إلى خدماتي.. هذا هو رأيي الشخصي. بالتأكيد كان لتيري أسبابه الخاصة التي دفعته لقرار الإعتزال دولياً."

وبعد مرور سبع جولات يحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق البطولة العشرين برصيد 14 نقطة متخلفاً بنقطتين عن فريقي الصدارة ارسنال وليفربول.