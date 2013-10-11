تألق عدنان يانوزاي يضع كبار يونايتد في مأزق

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

المدير الفني الحالي لغلطة سراي التركي يخطط للعودة لمانشستر بعد إقالته من تدريب مانشستر سيتي وذلك من أجل التعاقد مع الإكوادوري أنطونيو فالنسيا جناج يونايتد.

مانشيني يرغب في اقتناص الدولي الإكوادوري مقابل 12.5 مليون جنيه استرليني من أجل زيادة القدرات الهجومية لفريقه.

ووفقاً لصحيفة "فاناتيك" التركية يرغب مانشيني في استغلال اعتماد الإسكتلندي ديفيد مويس على النجم الشاب عدنان يانوزاي ووضع فالنسيا على مقاعد البدلاء من أجل التعاقد مع الأخير الذي يسعى للمشاركة بشكل أساسي في عام مونديال البرازيل وهو ما سيجده في إسطنبول.

لكن خطط مانشيني قد تفشل بسبب نية مويس الذي سيضع فالنسيا في أي صفقة محتملة لجلب لاعبه السابق لايتون باينز من إيفرتون في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير/كانون الثاني.

ويرغب مويس مدرب إيفرتون السابق في الجمع بين لاعبيه السابقين مروان فيلايني وباينز في فريقه الجديد الذي تولى تدريبه خلفاً للسير الأسطورة أليكس فيرغسون.

قرار التعاقد مع فالنسيا سيضع مانشيني في موقف صعب، إذ سيجب عليه التخلص من أحد محترفيه الأجانب نظراً لتحدد الاتحاد التركي أعداد المحترفين الأجانب في كل الأندية.

الجدير بالذكر أن النجم العاجي دييديه دروغبا يقود غلطة سراي حالياً ويعتبر أحد أشهر اللاعبين الأجانب في غلطة وتركيا بشكل عام.