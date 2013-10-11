بيرتي فوغس يعرض على روني اللعب لمنتخب اسكتلندا

لندن – (خاص) من نورالدين ميفراني

قال بيرتي فوغس المدرب الألماني السابق لمنتخب اسكتلندا إنه عرض على النجم الإنجليزي واين روني اللعب لمنتخب اسكتلندا في 2004 لكن اللاعب اعتذر وقال له إنه إنجليزي.

وقال المدرب الحالي لمنتخب أذربدجان: "مع الاتحاد الأسكتلندي لاحظنا أنّ جدة روني كانت اسكتلندية، حيث أخذت الطائرة من غلاسكو نحو إيفرتون للتحدث لهذا الرجل الصغير البالغ 16 سنة وقالت له يمكنك اللعب مع منتخب اسكتلندا".

وأضاف فوغس: "أسف "بوس" لكني أنا إنجليزي". وكان رداً نهائياً و حاسماً لا نقاش فيه.

وكان واين روني في سن 16 سنة يلعب بشكل رسمي لفريق إيفرتون الذي بدأ مشواره فيه منذ 2002، قبل أن يغادره في صيف 2004 نحو مانشستر يونايتد، ولعب أول مقابلة دولية لمنتخب إنجلترا في 12 يونيو / حزيران 2003 ولم يغب عن منتخب الأسود الثلاث سوى في كأس العالم 2006 بسبب الإصابة ولعب 84 لقاء وسجل 36 هدفاً.

بيرتي فوغس