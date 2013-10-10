توتنهام يرصد 15 مليون يورو لشراء محمد صلاح

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد
أكدت صحيفة دايلي ميل الانكليزية أن نادي توتنهام رصد مبلغ 15 مليون يورو لشراء الجناح الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقا للصحيفة ذائعة الصيت فإن أندريا فيلاش بواش المدير الفني للسبيرز يراقب صلاح منذ فترة بعيدة، وتحديدا بعد تألقه خلال مباريات الدوري الأوروبي الموسم الماضي.
وسيواجه توتنهام منافسة حامية من أجل الظفر بخدمات ذو الـ21 عاما من أندية روما وليفربول، هذا بخلاف تمسك بازل بالإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الحالي.
يذكر أن صلاح قد أبدى رغبته في اللعب بالدوري الإنكليزي، فهو من تألق خلال مواجهات بازل مع توتنهام وتشيلسي وسجل 3 أهداف رائعة.