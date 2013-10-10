توتنهام يرصد 15 مليون يورو لشراء محمد صلاح

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المدير الفني للسيبرز يتابع اللاعب منذ فترة ويرغب بضمه لفريقه، والجناح المصري يبدي أكثر من مرة رغبته في اللعب في إنكلترا.