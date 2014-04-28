صلاح "رسب" في مواجهة ليفربول

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الدولي المصري يحصل على إنذار منتصف الشوط الأول بعدما عرقل رحيم ستيرلينغ جناح ليفربول الذي أرهقه كثيراً جهة اليمين.