صلاح "رسب" في مواجهة ليفربول

منحت صحيفة دايلي ميل البريطانية، الدولي المصري محمد صلاح 6 درجات من 10 كتقييم لأدائه خلال مواجهة ليفربول وتشيلسي بالجولة 36 من الدوري الإنكليزي.
وانتهت المباراة بفوز تشيلسي بهدفين سجلهما ديمبا با وويليان.
وبدأ صلاح المباراة أساسياً غير أنه لم يقدم المستوى المأمول وتم استبداله في الشوط الثاني بالبرازيلي ويليان الذي سجل هدف تأكيد فوز البلوز.
وحصل الدولي المصري على إنذار منتصف الشوط الأول بعدما عرقل رحيم ستيرلينغ جناح ليفربول الذي أرهقه كثيراً جهة اليمين.
يذكر أن هذا التقييم هو الأقل للاعبين تشيلسي بالكامل، وكان صلاح الأقل فاعلية بين لاعبي جوزيه مورينيو.