هازارد: صلاح ككل المصريين "خفيف الظل"

أعرب ثنائي وسط تشيلسي "إدين هازارد ونيمانيا ماتيتش" عن إعجابهما بشخصية النجم المصري "محمد صلاح" الذي يتمتع حسب رأيهما بخفة ظل أضافت الكثير من المرح في غرفة خلع الملابس وتدريبات العملاق الأزرق منذ انضمامه من بازل.

واختار صلاح اللعب لتشيلسي بعد الاتصال الذي تلقاه من جوزيه مورينيو على حساب ليفربول الذي أبدى اهتماماً قوياً بضمه قبل جميع أندية إنجلترا.

وأدى انتقاله لتعرضه لوابل من صافرات الاستهجان في أول زياراته لملعب آنفيلد حيث شارك كأساسي في الجهة اليمنى.

وعندما سُئل الثنائي "هازارد وماتيتش" في حديث تلفزيوني عن اللاعب الذي خلق جو من المرح والبهجة في تدريبات الفريق اتفقا على النجم المصري بقولهما: "إنه صلاح..مو صلاح".

ولعب محمد صلاح ثماني مباريات مع تشيلسي هذا الموسم سجل خلالهم هدفين، الأول جاء ضد آرسنال، أما الثاني فسجله أمام ستوك سيتي، وسدد صلاح حتى الآن 12 تسديدة من بينهم خمس تسديدات فقط بين الإطار، واستطاع تمرير 117 كرة صحيحة من بينهم 12 عرضية.