اختيار منتخب الموسم في انجلترا

اختارت جمعية اللاعبين المحترفين في إنجلترا منتخب الموسم للدوري الانجليزي الممتاز رغم بقاء جولتين على نهايته، وشهد التشكيل النهائي حضوراً متكافئاً لثنائي القمة ليفربول وتشيلسي بثلاث لاعبين لكل منهم ولاعبين شابين من فريق ساوثهامتن وهما ظاهرة الموسم ومثلهما من مانشستر سيتي ولاعب من إيفرتون.
واختير التشيكي بيتر تشيك من تشيلسي حارس العام، فيما كان الدفاع من نصيب الرباعي الأيرلندي شيموس كولمان من إيفرتون كمدافع أيمن والانجليزي لوك شاو من ساوثهامتن كمدافع أيسر والبلجيكي فنيست كومباني من مانشستر سيتي والانجليزي غاري كاهيل من تشيلسي في متوسط الدفاع.
ويقود الانجليزي ستيفن جيرارد كابتن ليفربول خط الوسط بجانب الإيفواري يحيى توري من مانشستر سيتي والبلجيكي إدين هازراد من تشيلسي خط الوسط.
وكما كان متوقعاً يقود الهجوم ثنائي ليفربول الأورغواياني لويس سواريز والانجليزي دانييل ستوريدج بجانب الانجليزي أدام لالانا من ساوثهامتن.
ويغيب عن تشكلة الموسم لاعبي فرق آرسنال رابع الدوري ومانشستر يونايتد حامل لقب الموسم الماضي وتوتنهام صاحب المركز السادس.
تشكلة الموسم:
حارس المرمى: بيتر تشيك "تشيلسي".
خط الدفاع: كولمان "إيفرتون" - شاو "ساوثهاتمن" - كاهيل "تشيلسي" - كومباني "مانشستر سيتي".
خط الوسط: ستيفن جيرارد "ليفربول" - يحيى توري "مانشستر سيتي" - هازارد "تشيلسي".
خط الهجوم: سواريز - ستوريدج "ليفربول" - لالانا "ساوثهامتن".