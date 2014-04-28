اختيار منتخب الموسم في انجلترا

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جمعية اللاعبين المحترفين تعلن وجود 3 لاعبين من تشيلسي وليفربول ولاعبين من ساوثهامتن ومانشستر سيتي ولاعب من إيفرتون وغياب آرسنال ومانشستر يونايتد عن التشكيلة.