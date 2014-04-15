صور.. بودولسكي "عاشق" للمواصلات العامة

رغم أنه من أعلى لاعبي آرسنال دخلاً، إلا أن الألماني لوكاس بودولسكي حريص على الذهاب إلى ملعب "الإمارات" عبر وسائل المواصلات العامة، ويستخدمها بشكل متكرر في العاصمة البريطانية.
واستقل بولدي الحافلة رقم 26 الإثنين من منطقة "هاكني ويك" حتى محطة واترلو في قلب لندن، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الدولي الألماني في حافلة عامة، بل الأكثر من ذلك لقد التقط لنفسه صورة خلف مقود قيادة إحدى هذه الحافلات في وقت سابق.
ويتمنى بودولسكي أن يكون ضمن تشكيلة الفرنسي آرسين فينغر التي ستواجه ويستهام الثلاثاء حتى يستعيد الفريق المركز الرابع الذي فقده لصالح إيفرتون.
وكان بولدي قد صرح في وقت سابق لصحيفة "ميرور" بأنه مستاء من استبداله المتكرر مؤخراً في المباريات قائلاً: "أنا ألعب كرة القدم من أجل المشاركة، ويتم استبدالي ما بين الدقيقتين 60 و 70، بالطبع هذا الأمر يزعجني، فلا يوجد لاعب يفرح حينما يتم استبداله".
وأضاف بودولسكي: "هذا قرار المدرب، فهو يقرر من يبدأ المباراة ومن يتم استبداله، والأمر ليس سهلاً في آرسنال، فلا يمكن أن أكون سعيداً بذلك".