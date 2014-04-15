صور.. بودولسكي "عاشق" للمواصلات العامة

رغم أنه من أعلى لاعبي آرسنال دخلاً، إلا أن الألماني لوكاس بودولسكي حريص على الذهاب إلى ملعب "الإمارات" عبر وسائل المواصلات العامة، ويستخدمها بشكل متكرر في العاصمة البريطانية.

واستقل بولدي الحافلة رقم 26 الإثنين من منطقة "هاكني ويك" حتى محطة واترلو في قلب لندن، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الدولي الألماني في حافلة عامة، بل الأكثر من ذلك لقد التقط لنفسه صورة خلف مقود قيادة إحدى هذه الحافلات في وقت سابق.