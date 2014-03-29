دافيد مويز يثق في دعم الجماهير

عبر الأسكتلندي دافيد مويز مدرب مانشستر يونايتد عن تفهمه لغضب جماهير الفريق جراء سوء نتائج الفريق هذا الموسم وتراجعه في ترتيب فرق الدوري الإنكليزي الممتاز وإمكانية غيابه عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وأبدى ثقته في دعمها للفريق حتى نهاية الموسم.

وقال مويز للصحافة: "الطريق طويل ونحن في البداية فقط، من حق الجماهير أن تغضب وتعبر عن رأيها، لكنهم يتفهمون وضعيتي في الفريق وصعوبة تعويض مدرب كبير كالسير اليكس فيرغيسون".

و أضاف مويز: "أتمنى أكثر من أي وقت أن أنجح في مهمتي، وأريد أن أغير الوضعية الحالية وأعتقد أننا قادرون على ذلك، فنحن فريق كبير لكن نحتاج لبعض الوقت".

ويواجه مانشستر يونايتد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز فريق أستون فيلا السبت القادم، ويحتل الصف السابع برصيد 51 نقطة و بعيد بفارق 12 نقطة عن الفرق التي ستتأهل لدوري الأبطال و 6 نقط عن التأهل للدوري الأوروبي.

و أكد مويز أنه يحس بثقة الجماهير ودعمها في الملعب و خارجه و قال: "داخل الفريق أو خارجه أحس بالكثير من الدعم من طرف الأشخاص الذين ألتقي بهم، لدينا مشروع حقيقي وكل من يعرف كرة القدم يعرف ذلك، والأشخاص الذين عينوني هنا هم يفهمون جيدا كرة القدم ويعرفون أي نوع من الأشخاص يحتاجه الفريق".

وكان بعض جماهير الفريق قد طالبوا برحيله فورا من خلال لافتات حملوها في الملعب وخارجه وفي طائرة خاصة.