مويز يسعى لتجديد عقد الحارس دي خيا

مويز يسعى لتجديد عقد الحارس دي خيا

مدرب فريق مانشيستر يونايتد يطلب من الإدارة تمديد عقد الحارس الإسباني وقطع الطريق على كل الراغبين في التعاقد معه.

المصدر: إرم- (خاص) من نورالدين ميفراني

طلب الأسكتلندي "دافيد مويز" مدرب مانشستر يونايتد من إدارة الفريق تمديد عقد الحارس الإسباني الشاب ديفيد دي خيا لقطع الطريق أمام كل الفرق الراغبة بضمه في المستقبل.

و قال مويز لشبكة أخبار محلية متخصصة:" دي خيا حارس كبير و رائع و لازال شاب و أمامه مستقبل كبير ليصبح أفضل لاعب في مركزه، و الفريق يسعى للإبقاء على اللاعبين المميزين، وتحاول الإدارة ضمان بقاء ركائز مانشستر يونايتد لمدة أطول".

و تألق ديفيد دي خيا خلال المواجهة الأخيرة أمام أولمبياكوس في دوري الأبطال و حافظ على نظافة مرماه.

و يتبقى في عقد دي خيا موسمين آخرين و تسعى عدة فرق لضمه في صفوفها و أبرزهم برشلونة الإسباني ، وارتبط اسمه بتعويض إيكر كايساس بعد اعتزاله في ريال مدريد.

وبدأ ديفيد دي خيا مشواره في فريق أتليتكو مدريد و فاز معه بكأس الإتحاد الأوروبي و السوبر الأوروبي و انتقل لفريق مانشستر يونايتد صيف 2011 وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
بريطانيا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث