رودجرز: يجب ضم ماديسون إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم

قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إن لاعبه جيمس ماديسون يجب ضمه إلى تشكيلة إنجلترا المشاركة في كأس العالم، بعدما قدم أداء رائعا وأحرز هدفين ليقود الفريق للفوز 4-صفر على نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الاثنين.

وتجاهل غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، لاعب خط الوسط المهاجم منذ ظهوره الأول كبديل أمام الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في 2019.

وأبلغ رودجرز شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية ”إنه أمر مخيب بالنسبة للمنتخب واللاعب نفسه (عدم وجوده في تشكيلة إنجلترا)“.

”ترى موهبته وأداءه في آخر 18 شهرا، أعتقد أن هاري كين فقط من اللاعبين الإنجليز الذين ساهموا في عدد أكبر من الأهداف“.

وأضاف رودجرز ”(ماديسون) لاعب رائع للغاية وأتمنى أن يحافظ على المستوى الذي يقدمه خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن يتمكن بطريقة ما من الانضمام إلى منتخب (إنجلترا)“.

”في وجوده وإذا كنت تواجه مشكلة في أي مباراة، فأنت تعلم أنه يمكنه مراوغة اللاعبين، وتمرير الكرة، شاهدت الركلة الحرة التي سددها أمس. لديه العديد من الصفات التي تستحق على الأقل أن تكون في الفريق“.

وقال ماديسون، الذي ساعدت ثنائيته في ابتعاد ليستر عن قاع الترتيب، لشبكة سكاي سبورتس إنه يأمل في الانضمام إلى تشكيلة إنجلترا.

وتابع ”لا أتذكر فترة كنت فيها أفضل من العام الماضي، وأشعر أنني أفضل مما كنت عليه“.

”أشاهد مباريات المنتخب والفرصة على هذا المستوى هي شيء أرغب فيه، وأعلم أنني سأكون مؤثرا، وأتمنى الحصول على فرصة في مرحلة ما“.

وأضاف ”أنا لست ساذجا، أعرف أن هناك لاعبين كبارا في هجوم المنتخب، لكن، لدي إيمان بنفسي وثقة في أنني أستطيع أن أكون ضمن هذه المجموعة“.