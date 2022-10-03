ظاهرة نادرة.. لماذا لا توجد إعلانات على قميص نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي؟ (صور)

حقق نوتنغهام فورست الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انتصارا واحدا في سبع مباريات حتى الآن، وكان فوزه على حساب ويستهام يونايتد هو الأول له في المسابقة منذ 23 عامًا، لكن المثير للجدل حقا بخلاف انتصاره الوحيد هو عدم وجود إعلانات على قميص الفريق.

وقد لفت الفريق الأنظار بتصميم غير عادي لقميصه الذي يخوض فيه مبارياته هذا الموسم، وذلك لأنهم لم يكشفوا عن رعاة هذا الموسم.

وقالت صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية إنه لا يوجد غموض كبير حول سبب كون قمصان فورست فارغة، إذ لم يبرم النادي صفقة بعد انتهاء اتفاقه السابق مع شركة BOXT للغلايات.

وكانت BOXT حريصة على مواصلة رعايتها للنادي، لكنها قالت إنه تم رفض ما وصفوه بأنه ”عرض بملايين الجنيهات الإسترلينية“ في الصيف.

وقال بيان صادر عن BOXT: ”نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر نوتنغهام فورست على السماح لنا بأن نصبح الراعي الأول للقمصان في الموسمين الماضيين، ونود أن نشكر بشكل خاص جماهير فورست المخلصين على الطريقة التي احتضنونا بها.

وأضاف: ”لقد استمتعنا بكل دقيقة من رحلة عودة فورست إلى حيث يستحقون أن يكونوا في الدوري الممتاز. نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم العمل معًا للموسم القادم (الحالي)، لقد قدمنا عرضًا بملايين الجنيهات الإسترلينية، ولكن لسوء الحظ يريد النادي الذهاب في اتجاه مختلف لرعايته للجزء الأمامي من قميصه. نود أن نتمنى لهم ولجماهيرهم كل التوفيق في موسمهم الأول مرة أخرى في الدوري الممتاز“.

وبدلا من ذلك وقعت BOXT صفقة لتصبح الراعي على أكمام قميص إيفرتون.

في غضون ذلك، يُعتقد أن فورست كان يسعى للحصول على راعٍ في صفقة تتراوح قيمتها بين 7 و10 ملايين جنيه إسترليني في الموسم.

ولا يُطلب من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن تحمل راعيا على قميصها، على الرغم من وضع القواعد التي تملي تحديدًا لمن يمكنهم توقيع الاتفاقيات معهم.

ومن المتوقع أن يمنع التشريع الجديد الأندية من الإعلان عن شركات المقامرة في الجزء الأمامي من قمصانها.

ومع ذلك، فهي فرصة مربحة، ومنذ أواخر الثمانينيات كان لدى جميع الأندية الإنجليزية في الدرجة الأولى رعاة للقمصان.

وجاءت أول رعاية رسمية للقميص في أوروبا في الدوري الألماني، حيث تصدرت كرة القدم الألمانية الطريق في عام 1973.