تين هاغ يطالب مانشستر يونايتد بوقف تجديد عقود اللاعبين

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ إن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد طلب من إدارة النادي وقف عملية تجديد عقود اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن تين هاغ أخبر إدارة مانشستر يونايتد بوقف توقيع أي عقود جديدة قبل أن يقرر أي اللاعبين الذين يريد بقاءهم.

وتعرض الفريق لخسارة محرجة بنتيجة 3/6 أمام جاره مانشستر سيتي أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب الاتحاد سجل كل من إيرلينغ هالاند وفيل فودين ثلاثية ليتعرض مانشستر يونايتد للخسارة الثالثة في الدوري الإنجليزي بينها الخسارة 0/4 أمام برينتفورد.

وتحسن مستوى مانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة بعد خسارتين متتاليتين أمام برايتون وبرينتفورد في بداية الموسم، وسافر إلى ملعب الاتحاد بعد فوزه 4 مرات متتالية في الدوري.

ووفقا لصحيفة ”ديلي إكسبريس“ فإن تين هاغ سيوقف أي عقود جديدة حتى يتخذ قرارًا بشأن اللاعبين الذين يستحقون أن يلعبوا دورًا في خططه طويلة المدى.

وأوضحت الصحيفة أن النتيجة أمام مانشستر سيتي ستساعد اللاعبين الذين يقاتلون من أجل مستقبلهم مع مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد أنفق أموالا كبيرة على العقود السنوات الماضية، لكن تين هاغ يريد الآن صنع ثقافة يكون فيها الفوز بالعقود أكثر صعوبة.

وقد يشير ذلك إلى نهاية مسيرة بعض اللاعبين مع مانشستر يونايتد.

وخسارة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي تعني بقاءهم خلف آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بتسع نقاط.

وبعد المباراة اعترف تين هاغ بأنه سيسمح للاعبيه بمواجهة بعضهم البعض في اجتماع اليوم الإثنين، وقال المدرب البالغ من العمر 52 عامًا: ”الباب مفتوح، هذا الأداء كان غير مقبول“.

وأضاف: ”كفريق وكأفراد، سننتقد بعضنا البعض وبعد ذلك سنتعلم الدروس وعلينا أن نفعل ما هو أفضل بداية المباراة التالية. أعتقد أنه من الجيد أن يمنحك فريق مثل مانشستر سيتي المكانة التي أنت فيها في هذه اللحظة. من الواضح أننا قدمنا أداءً جيدًا أمام فرق كبرى مثل ليفربول وأرسنال، عندما كنا منضبطين واتبعنا القواعد والمبادئ كان لدينا إيمان باللعب وكنا في مقدمة الدفاع“.

وتابع تين هاغ: ”بعد ذلك يمكنك تحقيق أداء جيد ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نتيجة، عندما لا تفعل ذلك، عندما لا تكون في المقدمة، عندما لا تكون شجاعًا للعب، تحصل على نتيجة يوم الأحد“.