فيل فودين يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

أفادت صحيفة ”ديلي ميل“ أنه من المقرر أن يوقع فيل فودين عقدا جديدا مع مانشستر سيتي هذا الأسبوع، بعد الثلاثة أهداف (هاتريك) التي سجلها في مرمى مانشستر يونايتد أمس الأحد.

وأصبح فودين بطلا في مانشستر سيتي بعد أن سجل أول هاتريك له في مسيرته ضد منافسيه في الفوز المذهل بنتيجة 6/3 على مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك، سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 50 هدفا تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

ومن المتوقع أن تستمر الأخبار الجيدة، حيث يأمل مانشستر سيتي في أن يضع فودين على عقد جديد هذا الأسبوع بعد مفاوضات مطولة مع النادي.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن فودين لم يتطلع لمغادرة ملعب الاتحاد أبدا، لكن المحادثات بشأن توقيع عقد جديد تأخرت بسبب تغيير في إدارته.

ومع ذلك، فإن الصفقة الآن قريبة جدا من الحسم، حيث من المتوقع أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لمدة ست سنوات أخرى بمجرد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لفودين مع مانشستر سيتي في 2024، وذكرت صحيفة ”سبورتس ميل“ في أغسطس أن مانشستر سيتي قدم عرضا لتمديد عقده لمدة ست سنوات، براتب أسبوعي يبلغ 225 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ولعب فودين دورا أساسيا في فوز مانشستر سيتي 6/3 على جاره مانشستر يونايتد أمس الأحد إلى جانب المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل أيضا ثلاثة أهداف ليصبح أول لاعب يسجل هاتريك في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع فودين، الذي انضم إلى النادي في سن الرابعة، أول منحة أكاديمية له مع النادي في عام 2016، وتقدر قيمته حاليا بـ 132 مليون جنيه إسترليني بحسب مرصد ”CIES“.

وارتقى المهاجم الإنجليزي في صفوف الاتحاد، حيث ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبير في سن 17 عاما فقط، بينما أصبح أيضا أصغر هداف للنادي على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا في عام 2019.

📆خط هجوم مانشستر سيتي الموسم المقبل مواليد العام 2000

◀جوليان ألفاريز 31 يناير

◀فيل فودين 28 مايو

◀إيرلينغ هالاند 21 يوليو#إرم_سبورت #مانشستر_سيتي #هالاند #فودين #ألفاريز pic.twitter.com/QmAnaCj3FY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2022

ومنذ ذلك الحين، أصبح فودين، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب لعام 2021 من رابطة اللاعبين المحترفين، واحدا من أكثر اللاعبين الشباب إثارة في كرة القدم الأوروبية، حيث لعب أكثر من 180 مباراة مع مانشستر سيتي، وسجل 51 هدفا وقدم 35 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وفاز فودين بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي في مسيرته القصيرة حتى الآن، وهو بالفعل أكثر مما حققه بعض أعظم اللاعبين خلال مسيرتهم المهنية.