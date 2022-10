غوارديولا يكشف الفارق بين تدريبه ميسي وهالاند (فيديو)

كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن الفارق بين تدريبه النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد تألقه في مواجهة مانشستر يونايتد أمس، وتدريبه سابقا الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة.

وسجل هالاند ”هاتريك“ وصنع هدفين في مواجهة مانشستر يونايتد بديربي مانشستر، ليصل إلى هدفه الـ17 وتمريرته الحاسمة الثالثة في 11 مباراة فقط منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي.

وردًا على سؤال بعد الفوز على مانشستر يونايتد، عن شعور غوارديولا بامتلاك هالاند مثلما كان يمتلك ميسي في برشلونة، والفارق بينهما، أشار غوارديولا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ”سبورت“، يوم الإثنين: ”ربما يكون الفارق هو أن هالاند يحتاج إلى جميع زملائه من أجل تحقيق هذه الأرقام، بينما ليونيل ميسي يمكن أن يفعل ذلك بمفرده“.

Pep Guardiola on Lionel Messi and if he now gets the feeling that Erling Haaland will score in every game: "The difference, Erling needs maybe all his mates, you know to do it. Unbelievable. Messi had the ability for himself to do it."pic.twitter.com/rodCdrrvrT

