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رياضة

غوارديولا يكشف الفارق بين تدريبه ميسي وهالاند (فيديو)
تاريخ النشر: 03 أكتوبر 2022 12:38 GMT
تاريخ التحديث: 03 أكتوبر 2022 13:25 GMT

غوارديولا يكشف الفارق بين تدريبه ميسي وهالاند (فيديو)

كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن الفارق بين تدريبه النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد تألقه في مواجهة مانشستر يونايتد أمس، وتدريبه سابقا

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن الفارق بين تدريبه النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد تألقه في مواجهة مانشستر يونايتد أمس، وتدريبه سابقا الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة.

وسجل هالاند ”هاتريك“ وصنع هدفين في مواجهة مانشستر يونايتد بديربي مانشستر، ليصل إلى هدفه الـ17 وتمريرته الحاسمة الثالثة في 11 مباراة فقط منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي.

وردًا على سؤال بعد الفوز على مانشستر يونايتد، عن شعور غوارديولا بامتلاك هالاند مثلما كان يمتلك ميسي في برشلونة، والفارق بينهما، أشار غوارديولا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ”سبورت“، يوم الإثنين: ”ربما يكون الفارق هو أن هالاند يحتاج إلى جميع زملائه من أجل تحقيق هذه الأرقام، بينما ليونيل ميسي يمكن أن يفعل ذلك بمفرده“.

وعن هالاند، قال غوارديولا عقب تألقه أمس: ”الأرقام تتحدث عنه، لقد فعل ذلك من قبل ونحن نحاول دائما مساعدته في بيئتنا، لدينا هذا الإحساس المذهل بأنه يبدو جائعًا دائمًا وينافس بقوة، وهذه الأرقام مخيفة بصراحة“.

وأردف: ”إنه يرى 10 لاعبين يركضون بدون الكرة مع بذل جهد لبعضهم البعض، لذا فهو يريد أن يفعل ذلك، ولهذا السبب حققنا النجاح في السنوات الماضية، وخلف ذلك هناك جهد ورغبة في فعل هذه الأمور“.

وكان بيب غوارديولا أكد مرارًا وتكرارًا، أن ليونيل ميسي هو أفضل من شاهده يلعب كرة القدم، ومن دربه على الإطلاق.

وسبق لبيب أن قاد ميسي أثناء فترة تدريبه لبرشلونة من 2008 حتى 2012.

وسجل هالاند حتى الآن 14 هدفا خلال 8 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي منذ بداية الدوري الإنجليزي.

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