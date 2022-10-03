كريستيان إريكسن: أداء مانشستر يونايتد لا يمكن تقبله

قال كريستيان إريكسن، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن الهزيمة الساحقة 6-3 من مانشستر سيتي ”لا يمكن تقبلها“، مشيرا إلى السماح لفريق المدرب بيب غوارديولا باستغلال نقاط قوته بدلا من فرض يونايتد لأسلوبه.

ودخل يونايتد قمة مانشستر أمس الأحد، بعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، تشمل الفوز على ليفربول وآرسنال، لكن سيتي اكتسح جاره بفضل ثلاثيتين من إرلينغ هالاند وفيل فودن.

وقلص أنطوني الفارق في وقت مبكر بالشوط الثاني بتسديدة رائعة وأضاف البديل أنطوني مارسيال هدفين في الدقائق الأخيرة.

وأبلغ إريكسن محطة سكاي سبورتس ”يشعر الجميع بأنه يوم سيئ، بدأنا بشكل خاطئ بينما حصلوا على فرص منذ ضربة البداية، يجب أن نلوم أنفسنا فقط“.

وأضاف لاعب الدنمارك ”افتقدنا الشجاعة للعب من الخلف وسمحنا لهم باستغلال قوتهم.

”هناك الكثير من الأشياء بحاجة إلى تغيير وتحسن، اليوم كنا أبعد عن المقبول وعما ينبغي أن نكون عليه“.

ويحل يونايتد ضيفا على أومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي بوسط الأسبوع قبل مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي، يوم الأحد.

تصريحات تين هاغ

وكان الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، صرح عقب المباراة، قائلا ”الأمر بسيط للغاية، عندما لا تؤمن بنفسك في الملعب فلا يمكنك الفوز بالمباريات وهذا غير مقبول“.

وأضاف ”لم نكن منضبطين في اتباع القواعد، كانت مفاجأة بالنسبة لي. لم نكن في المقدمة ولا شجعانا على الكرة وكانت هناك مساحات كثيرة“.

وتابع ”الأمر لا علاقة له بسيتي، لم يكن الأداء جيدا من ناحيتنا، شعرت بذلك منذ الدقيقة الأولى. عدلنا بعض الأشياء بين الشوطين ورأينا فريقا مختلفا. سجلنا الأهداف وصنعنا المزيد“.

وأشار ”لا أستطيع التفكير في الإيجابيات في هذه اللحظات، خذلنا أنفسنا وجماهيرنا ونشعر بخيبة أمل كبيرة. في المباريات الماضية أظهرنا سلوكا جيدا وإيمانا وسببنا المشاكل للخصوم ولكننا كنا عكس ذلك اليوم، على اللاعبين أن يتقبلوا الانتقادات“.