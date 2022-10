رشاشات ملعب الاتحاد تثير غضب محللي "سكاي سبورتس" (فيديو وصور)

أبدى غاري نيفيل غضبه عندما ابتلّت ملابسه إثر وقوفه مع فريق عمل المحللين في شبكة ”سكاي سبورتس“ في نطاق تغطية رشاشات مياه ملعب الاتحاد قبل ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بينما لم يتأثر روي كين تمامًا رغم البلل.

𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐤𝐥𝐞𝐫𝐬 💦 @GNev2 was straight out of there 😂 pic.twitter.com/LR02jTC6Vv

وانضم الإسباني بيب غوارديولا إلى نقاد ”سكاي سبورتس“ قبل مباراة ديربي مانشستر، ولكن بعد لحظات فقط من تحذير لمراقبة الرشاشات، تلقى فريق النقاد ”دشًا“ غير مرحب به.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن المذيعة كيلي كايتس قاطعت غوارديولا، قائلة: ”شاهد، شاهد، شاهد… ها نحن ذا!“

ولكن بحلول ذلك الوقت، تم وصول رشقات المياه نحو نيفيل، وميكا ريتشاردز، وكين وغوارديولا ، وكذلك على المائدة التي كان يجلس عليها المحللون قبل انطلاق المباراة.

Awww poor Gary Neville got wet and then had a little tantrum to the Sky Sports staff. It’s water, it won’t kill you. pic.twitter.com/n4ADYTlWkz

— Chris (@Lambypie_) October 2, 2022