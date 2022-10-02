رشاشات ملعب الاتحاد تثير غضب محللي "سكاي سبورتس" (فيديو وصور)

أبدى غاري نيفيل غضبه عندما ابتلّت ملابسه إثر وقوفه مع فريق عمل المحللين في شبكة ”سكاي سبورتس“ في نطاق تغطية رشاشات مياه ملعب الاتحاد قبل ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بينما لم يتأثر روي كين تمامًا رغم البلل.

𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐤𝐥𝐞𝐫𝐬 💦@GNev2 was straight out of there 😂 pic.twitter.com/LR02jTC6Vv — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 2, 2022

وانضم الإسباني بيب غوارديولا إلى نقاد ”سكاي سبورتس“ قبل مباراة ديربي مانشستر، ولكن بعد لحظات فقط من تحذير لمراقبة الرشاشات، تلقى فريق النقاد ”دشًا“ غير مرحب به.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن المذيعة كيلي كايتس قاطعت غوارديولا، قائلة: ”شاهد، شاهد، شاهد… ها نحن ذا!“

ولكن بحلول ذلك الوقت، تم وصول رشقات المياه نحو نيفيل، وميكا ريتشاردز، وكين وغوارديولا ، وكذلك على المائدة التي كان يجلس عليها المحللون قبل انطلاق المباراة.

Awww poor Gary Neville got wet and then had a little tantrum to the Sky Sports staff. It’s water, it won’t kill you. pic.twitter.com/n4ADYTlWkz — Chris (@Lambypie_) October 2, 2022

وانسحب نيفيل على الفور بحثًا عن غطاء، وبدا محبطًا بشكل واضح عندما عاد إلى مكانه في نهاية الطاولة، وفرد مدافع مانشستر يونايتد السابق ذراعيه، ويبدو أنه كان يشكو من الموقف لأحد الأشخاص، فيما حاول ريتشاردز، وغوارديولا، أيضًا الابتعاد عن مصدر رشقات المياه.

لكن كين ظل بحالة فرح شديد بلا حراك، ووقف مكانه دون أن يتحرك، حيث نال إعجاب المشجعين، وقد كتب أحدهم على موقع ”تويتر“: ”روي كين لم يتحرك حتى“، وكتب آخر: ”نظر روي كين إلى رشاش الماء فتوقف الرش“، وعلّق ثالث: ”غاري نيفيل لديه حقل أرز هناك“. وعلق أحدهم: ”رد فعل نيفيل مضحك“.

وسخر أخير مازحًا: ”هذه هي أقصى سرعة يتحرك بها غاري منذ سنوات“.

وأحرز إيرلينغ هالاند 3 أهداف، وأضاف زميله فيل فودين ثلاثية أخرى ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 6/3 على جاره مانشستر يونايتد في قمة المدينة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم مانشستر سيتي أداء هجوميًا مذهلًا من البداية في استاد الاتحاد، ونجح هالاند للمرة الثالثة في 8 مباريات في الخروج من المباراة بثلاثة أهداف، بينما أحرز فودين أول ثلاثية له في المسابقة.

ولم يسجل أي لاعب من مانشستر سيتي 3 أهداف في مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد منذ فرنسيس لي، العام 1970، لكن في غضون 90 دقيقة نجح لاعبان.