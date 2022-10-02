والد هالاند يحتفل بقوة في المدرجات بهاتريك نجله في مانشستر يونايتد (فيديو)

يبدو أن ”الهاتريك“ الذي سجله إرلينغ هالاند في شباك مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الفوز الكبير 6-3 في ديربي مانشستر كان انتقاما لوالده ألفي من الإصابة التي تسبب بها روي كين قائد يونايتد السابق والذي أدى لاعتزال والد هالاند.

وظهر ألفي هالاند لاعب مانشستر سيتي السابق في مدرجات ملعب الاتحاد خلال المباراة، وقد احتفل بثلاثية نجله في مرمى الخصم اللدود، بينما حاول مذيع أحد القنوات لم شمله على كين أمام دائرة منتصف الملعب مباشرةً قبل المباراة لكن دون جدوى.

وكانت احتفالات ألفي والد هالاند بنجله واضحة وظاهرة للعيان خاصة أن ”الهاتريك“ جاء في شباك فريق تسبب في إنهاء مسيرة الوالد في الملاعب.

ولم يكتف الشاب النرويجي بتحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل ”هاتريك“ في ثلاث مباريات متتالية على ملعب فريقه، لكنه سجل نفس العدد من الثلاثيات التي أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تاريخ البريميرليغ لكن في ثماني مباريات فقط.

وسبق لمهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق تسجيل ”هاتريك“ في مرمى كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ثم مانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يضيع المهاجم الشاب أي وقت في تأكيد هيمنته على منافسي مانشستر سيتي في عرض رائع للغاية في ديربي مانشستر، حيث سجل هالاند هدفين قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل هدفا مرة أخرى في الثاني.

كانت هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ثلاثية لمان سيتي – وهي المرة الأولى التي يقوم فيها أي شخص بذلك.

وهالاند هو أول لاعب في سيتي يسجل ”هاتريك“ ضد يونايتد منذ فرانسيس لي في ديسمبر/كانون الأول 1970 ، والثالث بشكل عام (هوراس بارنز في أكتوبر/تشرين الأول 1921) ثم انضم إليه زميله فيل فودين خلال المباراة حيث سجل هو نفسه ثلاثة أهداف أيضا.

وبات مانشستر سيتي أيضًا ثالث فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل لاعبان منه هاتريك في مباراة واحدة بعد آرسنال ضد ساوثهامبتون (2003) وليستر سيتي ضد ساوثهامبتون أيضا (2019).

كما أن هالاند البالغ عمره 22 عامًا و 73 يومًا بات ثاني أصغر لاعب يسجل في أول ديربي له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإيطالي ماريو بالوتيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2011 (21 عامًا و 72 يومًا).

وفاز النرويجي الشاب بلقب أفضل لاعب في الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس/ آب الماضي متفوقا في السباق على ثنائي آرسنال جابرييل جيسوس ومارتن أوديغارد وأيضا على مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش.

وتوج هالاند بالجائزة بعد أن أحرز تسعة أهداف خلال خمس مباريات بالدوري الإنجليزي في بداية رائعة لمسيرته في إنجلترا.