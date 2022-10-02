هالاند يعادل ثلاثيات رونالدو في الدوري الإنجليزي خلال 8 مباريات فقط

لم يكتفِ النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بتحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل ”هاتريك“ في ثلاث مباريات متتالية على ملعب فريقه، لكنه سجل نفس العدد من الثلاثيات التي أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تاريخ البريميرليغ، لكن في ثماني مباريات فقط.

وسبق لمهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق تسجيل ”هاتريك“ في مرمى كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ثم مانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يضِع المهاجم الشاب أي وقت في تأكيد هيمنته على منافسيه مانشستر سيتي في عرض رائع للغاية في ديربي مانشستر، حيث سجل هالاند هدفين قبل نهاية الشوط الأول، ثم سجله مرة أخرى في الثاني ليحقق ثلاثية في فوز سيتي 6-3 على غريمه المحلي.

سجل إيرلينغ هالاند أهدافًا في #الدوري_الانجليزي (14) أكثر من 14 ناديًا منافسا في البريميرليغ. ! pic.twitter.com/3FudLqRX1M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

كانت هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها اللاعب البالغ من العمر 22 عاما ثلاثية لمان سيتي، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها أي شخص بذلك.

وقالت شبكة ESPN إن هالاند الآن العدد الإجمالي للثلاثيات التي سجلها رونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز (3 هاتريك) بعد أن لعب ثماني مباريات فقط، حيث تمكن المهاجم النرويجي حتى الآن من تسجيل 14 هدفا في ثماني مباريات فقط بالدوري.

ويجب ألا ننسى أيضا أن هالاند صنع هدفين من ثلاثية فودين في ديربي مانشستر أيضا …

وهالاند هو أول لاعب في سيتي يسجل ”هاتريك“ ضد يونايتد منذ فرانسيس لي في ديسمبر/كانون الأول 1970، والثالث بشكل عام (هوراس بارنز في أكتوبر/تشرين الأول 1921) ثم انضم إليه زميله فيل فودين خلال المباراة حيث سجل هو نفسه ثلاث أهداف أيضا.

وبات مانشستر سيتي أيضا ثالث فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل لاعبان منه هاتريك في مباراة واحدة بعد آرسنال ضد ساوثامبتون (2003)، وليستر سيتي ضد ساوثامبتون أيضا (2019).

كما أن هالاند البالغ عمره 22 عاما و 73 يوما بات ثاني أصغر لاعب يسجل في أول ديربي له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإيطالي ماريو بالوتيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2011 (21 عاما و 72 يوما).

وانضم هالاند إلى سبعة لاعبين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سجلوا ”هاتريك“ في موسم واحد من الدوري وهم: آلان شيرر، وهاري كين، وسيرجيو أغويرو، ولويس سواريز، وديميتار برباتوف، ورود فان نيستلروي، ثم المهاجم النرويجي.

وفاز النرويجي الشاب بلقب أفضل لاعب في الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس/ آب الماضي متفوقا في السباق على ثنائي آرسنال جابرييل جيسوس ومارتن أوديغارد، وأيضا على مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش.

وتوج هالاند بالجائزة بعد أن أحرز تسعة أهداف خلال خمس مباريات بالدوري الإنجليزي في بداية رائعة لمسيرته في إنجلترا.

وحسب أرقام OPTA فإنه لم يسبق أن أحرز أي لاعب أهدافا أكثر من هالاند خلال شهر واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز سوى لويس سواريز لاعب ليفربول السابق الذي هز الشباك 10 مرات في ديسمبر/ كانون الأول 2013.