نحتاج تحسين بعض الأشياء البسيطة.. غوارديولا يعلق على فوز مانشستر سيتي في الديربي

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه مشجع للنادي مثل لاعبيه إيرلينغ هالاند وفيل فودين، بعد الفوز المثير 6/3 على مانشستر يونايتد اليوم الأحد.

وسجل مانشستر سيتي 4 أهداف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني، لكنه تلقى ثلاثة أهداف في النصف الثاني من مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد المباراة قال غوارديولا: ”أنا من مشجعي مانشستر سيتي مثل هالاند وفودين تماما، أحب هذا النادي“.

وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، وأمس السبت نقلت شبكة ”سكاي“ عنه: ”إذا بقيت مع مانشستر سيتي، فهذا مثالي، وإذا لم أبقَ سيكون النادي مثاليًا أيضًا، أعرف مدى قوتهم، ومدى جودة القرارات التي يتخذونها“.

وأضاف بيب بعد الديربي: ”سجلنا الكثير وكان يمكننا تسجيل المزيد، نحتاج لتحسين أنفسنا في بعض الأشياء البسيطة، كتلك الكرات السهلة القذرة التي نخسرها“.

وقال إيرلينغ هالاند:“ نريد الاستمرار ونريد الهجوم دائما، هذا ما أحبه في الفريق. فوز مدهش، لا يوجد شيء آخر يمكنني قوله“.

وأضاف المهاجم النرويجي عن الهاتريك الثالث مع مانشستر سيتي: ”ماذا يمكنني أن أقول، ما حدث ليس سيئا، نحن سعداء“.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق ثمانية انتصارات بأكثر من ثلاثة أهداف على أرضية ملعبه في كل مباراة بحسب شبكة ”سكواكا“.

وجاءت الانتصارات 3-0 أمام برايتون، 5-1 أمام واتفورد، 5-0 أمام نيوكاسل، 3-2 أمام أستون فيلا، 4-0 أمام بورنموث، 4-2 أمام كريستال بالاس، 6-0 أمام نوتنغهام فورست، 6-3 أمام مانشستر يونايتد.

من جهته قال روي كين لاعب مانشستر يونايتد السابق: ”مانشستر سيتي أفضل فريق شاهدته في حياتي، لكن على الرغم من جودتهم الهائلة، كان يجب على الأقل أن تجعل الأمر صعبا عليهم، مرة أخرى يجب أن يخجل لاعبو اليونايتد من أنفسهم“.

وحقق غوارديولا الفوز في أول ديربي مانشستر أمام جوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير ورالف رانغنيك وإيريك تين هاغ.