بعد الهاتريك على مانشستر يونايتد.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

يواصل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل ”هاتريك“ في ثلاث مباريات متتالية على ملعب فريقه، وذلك بفضل ثلاثيته في مرمى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

وسبق لمهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق تسجيل ”هاتريك“ في مرمى كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ثم مانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

1 – Erling Haaland is the first player in Premier League history to score a hat-trick in three consecutive home games in the competition. Monster. pic.twitter.com/Iys0rdu4ey — OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2022

وقالت إحصاءات ”أوبتا“ أيضا إن المهاجم الشاب أصبح أول لاعب في مانشستر سيتي يسجل ”هاتريك“ ضد مانشستر يونايتد منذ فرانسيس لي في ديسمبر/كانون الأول 1970، والثالث بشكل عام بعد هوراس بارنز في أكتوبر/تشرين الأول 1921.

وبعد ”هاتريك“ هالاند وزميله فيل فودين أصبح مانشستر سيتي ثالث فريق يسجل 2 ”هاتريك“ في مباراة واحدة بعد مباراة آرسنال وساوثهامبتون في مايو/آيار 2003 (جيرمين بينانت، روبرت بيريس) لصالح آرسنال ومباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون في أكتوبر/تشرين الأول 2019 (أيوز بيريز وجيمي فاردي) لصالح ليستر.

3 – In Erling Haaland & Phil Foden, @ManCity are the third side to have two hat-trick scorers in a single @premierleague game, after Arsenal v Southampton in May 2003 (Jermaine Pennant, Robert Pires) & Leicester v Southampton in October 2019 (Ayoze Pérez, Jamie Vardy). Historic. pic.twitter.com/OfpU1yfkBV — OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2022

كما أن هالاند البالغ عمره 22 عامًا و73 يومًا بات ثاني أصغر لاعب يسجل في أول ديربي له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإيطالي ماريو بالوتيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2011 (21 عامًا و 72 يومًا).

وانضم هالاند إلى سبعة لاعبين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سجلوا ”هاتريك“ في موسم واحد من الدوري وهم آلان شيرر وهاري كين وسيرجيو أغويرو ولويس سواريز وديميتار برباتوف ورود فان نيستلروي ثم المهاجم النرويجي.

وسجل هالاند 11 هدفا في سبع مباريات في الدوري الممتاز منذ انضمامه لفريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا قادما من دورتموند، لكنه وسع الفارق في صدارة الهدافين بعد الهاتريك ليصبح رصيده من الأهداف 14 هدفا في ثماني مباريات.

22 – Aged 22 years and 73 days, Erling Haaland is the second-youngest player to score in his first Manchester derby for Man City in the Premier League, after Mario Balotelli in October 2011 (21y 72d). Always. pic.twitter.com/xfH5hh9dI0 — OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2022

وفاز النرويجي الشاب بلقب أفضل لاعب في الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس/ آب الماضي متفوقا في السباق على ثنائي آرسنال جابرييل جيسوس ومارتن أوديغارد وأيضا على مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش.

وتوج هالاند بالجائزة بعد أن أحرز تسعة أهداف خلال خمس مباريات بالدوري الإنجليزي في بداية رائعة لمسيرته في إنجلترا.

وحسب أرقام ”أوبتا“ فإنه لم يسبق أن أحرز أي لاعب أهدافا أكثر من هالاند خلال شهر واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز سوى لويس سواريز لاعب ليفربول السابق الذي هز الشباك 10 مرات في ديسمبر/ كانون الأول 2013.