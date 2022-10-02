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رياضة

بعد الهاتريك على مانشستر يونايتد.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 15:17 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 16:05 GMT

بعد الهاتريك على مانشستر يونايتد.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

يواصل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل "هاتريك" في

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يواصل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل ”هاتريك“ في ثلاث مباريات متتالية على ملعب فريقه، وذلك بفضل ثلاثيته في مرمى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

وسبق لمهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق تسجيل ”هاتريك“ في مرمى كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ثم مانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت إحصاءات ”أوبتا“ أيضا إن المهاجم الشاب أصبح أول لاعب في مانشستر سيتي يسجل ”هاتريك“ ضد مانشستر يونايتد منذ فرانسيس لي في ديسمبر/كانون الأول 1970، والثالث بشكل عام بعد هوراس بارنز في أكتوبر/تشرين الأول 1921.

وبعد ”هاتريك“ هالاند وزميله فيل فودين أصبح مانشستر سيتي ثالث فريق يسجل 2 ”هاتريك“ في مباراة واحدة بعد مباراة آرسنال وساوثهامبتون في مايو/آيار 2003 (جيرمين بينانت، روبرت بيريس) لصالح آرسنال ومباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون في أكتوبر/تشرين الأول 2019 (أيوز بيريز وجيمي فاردي) لصالح ليستر.

كما أن هالاند البالغ عمره 22 عامًا و73 يومًا بات ثاني أصغر لاعب يسجل في أول ديربي له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإيطالي ماريو بالوتيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2011 (21 عامًا و 72 يومًا).

وانضم هالاند إلى سبعة لاعبين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سجلوا ”هاتريك“ في موسم واحد من الدوري وهم آلان شيرر وهاري كين وسيرجيو أغويرو ولويس سواريز وديميتار برباتوف ورود فان نيستلروي ثم المهاجم النرويجي.

وسجل هالاند 11 هدفا في سبع مباريات في الدوري الممتاز منذ انضمامه لفريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا قادما من دورتموند، لكنه وسع الفارق في صدارة الهدافين بعد الهاتريك ليصبح رصيده من الأهداف 14 هدفا في ثماني مباريات.

وفاز النرويجي الشاب بلقب أفضل لاعب في الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس/ آب الماضي متفوقا في السباق على ثنائي آرسنال جابرييل جيسوس ومارتن أوديغارد وأيضا على مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش.

وتوج هالاند بالجائزة بعد أن أحرز تسعة أهداف خلال خمس مباريات بالدوري الإنجليزي في بداية رائعة لمسيرته في إنجلترا.

وحسب أرقام ”أوبتا“ فإنه لم يسبق أن أحرز أي لاعب أهدافا أكثر من هالاند خلال شهر واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز سوى لويس سواريز لاعب ليفربول السابق الذي هز الشباك 10 مرات في ديسمبر/ كانون الأول 2013.

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