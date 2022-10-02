ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم مانشستر يونايتد 6/3 ويشدد الخناق على آرسنال

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا بنتيجة 6/3 على منافسه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب الاتحاد افتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة قبل أن يوقع إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ضربة رأس مستغلا كرة ركنية من كيفن دي بروين.

سجل إيرلينغ هالاند أهدافًا في #الدوري_الانجليزي (14) أكثر من 14 ناديًا منافسا في البريميرليغ. ! pic.twitter.com/3FudLqRX1M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

وعاد هالاند وسجل الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يختتم فيل فودين رباعية الشوط الأول في الدقيقة 44.

وسجل الوافد الجديد البرازيلي أنتوني الهدف الأول لمانشستر يونايتد بتسديدة رائعة في الدقيقة 56، لكن هالاند عاد وأعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف بتسديدة رائعة أيضا في الدقيقة 64.

جماهير مانشستر يونايتد تغادر الملعب بعد رباعية مانشستر سيتي في الشوط الأول (فيديو) https://t.co/dCXGJJhVSV pic.twitter.com/Lv9cqK6PJN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

وسجل فيل فودين الهدف الثالث له والسادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 73.

وسجل البديل أنتوني مارسيال الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 84.

وعاد مارسيال وسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد من ضربة جزاء في الدقيقة 90+1.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 20 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطة وحيدة عن المتصدر آرسنال الذي فاز أمس السبت على توتنهام 3/1.