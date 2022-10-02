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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم مانشستر يونايتد 6/3 ويشدد الخناق على آرسنال
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 14:51 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 16:00 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم مانشستر يونايتد 6/3 ويشدد الخناق على آرسنال

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا بنتيجة 6/3 على منافسه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى ملعب الاتحاد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا بنتيجة 6/3 على منافسه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب الاتحاد افتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة قبل أن يوقع إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ضربة رأس مستغلا كرة ركنية من كيفن دي بروين.

وعاد هالاند وسجل الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يختتم فيل فودين رباعية الشوط الأول في الدقيقة 44.

وسجل الوافد الجديد البرازيلي أنتوني الهدف الأول لمانشستر يونايتد بتسديدة رائعة في الدقيقة 56، لكن هالاند عاد وأعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف بتسديدة رائعة أيضا في الدقيقة 64.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث له والسادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 73.

وسجل البديل أنتوني مارسيال الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 84.

وعاد مارسيال وسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد من ضربة جزاء في الدقيقة 90+1.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 20 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطة وحيدة عن المتصدر آرسنال الذي فاز أمس السبت على توتنهام 3/1.

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