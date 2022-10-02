جماهير مانشستر يونايتد تغادر الملعب بعد رباعية مانشستر سيتي في الشوط الأول (فيديو)

بدأت جماهير مانشستر يونايتد تغادر ملعب الاتحاد؛ بعد الأهداف الأربعة التي سجلها مانشستر سيتي في الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما 4/0 بفضل هدفين من كل من فيل فودين وإيرلينغ هالاند على ملعب الاتحاد.

ضريبة مواجهة #مانشستر_سيتي، جماهير مانشستر يونايتد تغادر المدرجات مع نهاية الشوط الأول من مباراة #مانشستر_سيتي_مانشستر_يونايتدَ pic.twitter.com/B376q4rGs6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا.

وحقق مانشستر سيتي 5 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وسجل الفريق 23 هدفًا واستقبل 6 أهداف.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 12 نقطة بقيادة مديره الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

وحقق مانشستر يونايتد 4 انتصارات متتالية بعدما تلقى هزيمتين في أول جولتين، وسجل مانشستر يونايتد 8 أهداف واستقبل مثلها.

ويعد النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا، كما يبقى ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد هداف فريقه برصيد 3 أهداف.

وتقابل الفريقان في 187 مباراة سابقة ويتفوق مانشستر يونايتد برصيد 77 انتصارًا مقابل 57 فوزًا للسيتي و53 تعادلا.

وأقيمت أول مباراة للديربي يوم الـ12 من نوفمبر 1881، بينما انتهى آخر لقاء بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 يوم الـ6 من مارس الماضي.

ويعد واين روني هداف الديربي برصيد 11 هدفًا، كما أن ريان غيغز الأكثر مشاركة في 36 مباراة.