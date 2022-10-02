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رياضة

رد فعل فيرغسون وكريستيانو رونالدو على رباعية مانشستر سيتي (صور)
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 14:20 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 14:35 GMT

رد فعل فيرغسون وكريستيانو رونالدو على رباعية مانشستر سيتي (صور)

بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والمدرب التاريخي للفريق أليكس فيرغسون مصدومين من الأهداف الأربعة التي سجلها مانشستر يونايتد في مرمى

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بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والمدرب التاريخي للفريق أليكس فيرغسون مصدومين من الأهداف الأربعة التي سجلها مانشستر يونايتد في مرمى الحارس ديفيد دي خيا في الشوط الأول من الديربي اليوم الأحد.

وأظهرت الصور المتداولة علامات الصدمة واضحة على فيرغسون الذي يتواجد في المدرجات في حين يتواجد رونالدو إلى جانب كاسيميرو على دكة البدلاء.

وعلى ملعب الاتحاد سجل هالاند هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 34 من ضربة رأس مستغلا كرة عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين.

وعاد هالاند وسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بمساعدة دي بروين مجددا.

وكان فيل فودين قد افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة وسجل اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة 44.

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