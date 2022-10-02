رد فعل فيرغسون وكريستيانو رونالدو على رباعية مانشستر سيتي (صور)

بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والمدرب التاريخي للفريق أليكس فيرغسون مصدومين من الأهداف الأربعة التي سجلها مانشستر يونايتد في مرمى الحارس ديفيد دي خيا في الشوط الأول من الديربي اليوم الأحد.

وأظهرت الصور المتداولة علامات الصدمة واضحة على فيرغسون الذي يتواجد في المدرجات في حين يتواجد رونالدو إلى جانب كاسيميرو على دكة البدلاء.

ردود فعل فيرغسون وكريستيانو رونالدو😱#مانشستر_سيتي_مانشستر_يونايتدَ pic.twitter.com/eEc9esqVc6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

وعلى ملعب الاتحاد سجل هالاند هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 34 من ضربة رأس مستغلا كرة عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين.

وعاد هالاند وسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بمساعدة دي بروين مجددا.

وكان فيل فودين قد افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة وسجل اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة 44.