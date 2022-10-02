أرقام مميزة لمانشستر سيتي ورقم كارثي لليونايتد بعد الشوط الأول من الديربي

حقق مانشستر سيتي أرقاما قياسية مميزة بعد الشوط الأول أمام مانشستر يونايتد والذي سجل خلاله الفريق السماوي 4 أهداف دون أي مقابل في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وسجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين، والإنجليزي فيل فودين هدفين.

وبات إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 22 عامًا و73 يومًا، ثاني أصغر لاعب يسجل في أول ديربي له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإيطالي ماريو بالوتيلي في أكتوبر 2011 (وكان يبلغ 21 عامًا و72 يومًا).

وبات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 3 مرات هاتريك متتالية في ملعب فريقه.

في حين سجل فيل فودين هدفه الـ50 لمانشستر سيتي في جميع المسابقات، ويبلغ من العمر 22 عامًا و127 يومًا، وهو الآن أصغر لاعب يسجل 50 هدفًا تحت قيادة بيب غوارديولا متجاوزًا ليونيل ميسي (22 عامًا و 164 يوما).

ومنذ بداية موسم 2020/2021، تلقى مانشستر يونايتد +4 أهداف في الشوط الأول في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز (ضد توتنهام في أكتوبر 2020، وضد ليفربول في أكتوبر 2021، وأمام برينتفورد في أغسطس 2022، اليوم أمام مانشستر سيتي)؛ هذا هو ضعف معدل أي جانب آخر في هذا الوقت.

وللمرة الأولى يسجّل مانشستر سيتي رباعيةً في ديربي مانشستر بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المرة الرابعة التي تستقبل فيها شباك مانشستر يونايتد 4 أهداف في الشوط الأول بالمسابقة (توتنهام 2020، ليفربول 2021، برينتفورد 2022).