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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يبتعد مجددا عن منافسيه
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 13:45 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 14:42 GMT

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يبتعد مجددا عن منافسيه

ابتعد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي عن منافسيه في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؛ بعدما سجل 3 أهداف على مانشستر يونايتد في الديربي لحساب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ابتعد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي عن منافسيه في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؛ بعدما سجل 3 أهداف على مانشستر يونايتد في الديربي لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وعلى ملعب الاتحاد سجل هالاند هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 34 من ضربة رأس مستغلا كرة عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين.

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وعاد هالاند وسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بمساعدة دي بروين مجددا، ثم سجل هدفا ثالثا له في الدقيقة 64.

ورفع هالاند رصيده إلى 14 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز ويتقدم بـ7 أهداف عن منافسه هاري كين نجم توتنهام.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف على كل من مانشستر يونايتد، وكريستال بالاس، ونوتنغهام فورست، وهدفين علىويستهام، وهدفا على كل من نيوكاسل، وأستون فيلا، وولفرهامبتون.

وكان فيل فودين قد افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة وسجل اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة 44، والسادس في الدقيقة 73.

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